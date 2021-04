Secondo le puntate americane, a breve i telespettatori italiani avranno modo di assistere a nuove vicende sentimentali in casa Forrester. I protagonisti saranno Quinn, Eric e una terza persona. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Quinn ed Eric – Solonotizie24

Quinn e l’amicizia speciale

Quinn Fuller in questi giorni sta dando del filo da torcere a Brooke Logan. In pratica sta cercando in tutti i modi di avvicinare l’amica Shauna a Ridge approfittando della crisi che hanno per via di Thomas. Ha promesso che se Brooke non la lascerà in pace, ricorrerà alle maniere forti. Nel frattempo la Logan vuole far aprire gli occhi ad Eric perché la moglie non è assolutamente cambiata, ma sta solo nascondendo la sua vera personalità calcolatrice e perfida. L’uomo non ne vuol sapere nulla perché follemente innamorato. In realtà non mancheranno dei colpi di scena per via dell’intromissione di Carter.

Quinn e Carter, nuova coppia?

Quinn affronterà con Carter un argomento delicato, ovvero i suoi rapporti intimi con il marito. Dirà di avere problemi con lui mentre Carter confesserà di aver perso la passione nel suo rapporto con Zoe. Tutto fa pensare che potrebbe nascere una storia d’amore, ma in realtà Carter rischierebbe di perdere il suo lavoro. Per questo motivo non si dà per scontato se possa scoccare la scintilla tra i due. In America di recente e pubblico ha assistito a un momento imbarazzante: Quinn ha visto casualmente Carter solo con degli slip. Alcuni pensano che potrebbe nascere qualcosa mentre altri credono che la donna potrebbe sfruttare la situazione per ottenere dei suoi scopi.

Carter – Solonotizie24

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni puntata 21 aprile: alleanza tra Thomas e Quinn contro Brooke

Un figlio segreto

Quinn sarà sempre al centro dell’attenzione, in quanto si verrà a scoprire che ha un figlio segreto. Quest’ultimo non è altro che il dottor Finn, cioè il futuro fidanzato di Steffy. Purtroppo tra Steffy e Quinn i rapporti peggioreranno, dunque questa scoperta non farà altro che mettere a dura prova il rapporto di Steffy con l’affascinante dottore. Per scoprire come andrà a finire tutto, non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni: il ritorno di Steffy. Ecco il motivo dell’assenza