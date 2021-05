Beautiful, Bill Spencer uscirà di scena? Indiscrezioni americane

Le anticipazioni vedono gli Spencer in serio pericolo: in particolare a rischiare grosso è proprio l’ex marito di Brooke, che questa volta potrebbe aver raggiunto un punto di non ritorno

Le ultime indiscrezioni americane di Beautiful parlano di un’eventuale uscita di scena di Bill Spencer. Si tratta di una probabilità pensata da SoapDirt, che fa notare come il padre di Liam e Wyatt potrebbe aver raggiunto un punto di non ritorno. Quando la verità sull’incidente di Vinny Walker verrà fuori Dollar Bill andrà via? Dalle anticipazioni americane si sa che lo Spencer commette un gravissimo errore per proteggere Liam. Quest’ultimo si trova alla guida dell’auto del padre quando avverte di aver urtato qualcosa. Scende dall’auto insieme a Bill e assiste alla morte di Vinny, che si trova a terra in fin di vita.

Liam sviene di fronte a questa sconvolgente scena e suo padre prende la situazione in mano. Convinto che il figlio possa essere accusato di omicidio volontario, Bill lascia Vinny morire da solo e insabbia ogni prova del loro coinvolgimento. Quando Liam si risveglia è sconvolto per quanto accaduto e vorrebbe subito recarsi alla polizia per raccontare quanto accaduto. Ma Bill glielo impedisce e tenta in tutti i modi di convincerlo a mantenere il silenzio sulla questione. Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano, comunque, che non è Liam l’assassino di Vinny.

Infatti, sembra che l’amico di Thomas muoia a causa di una violenta lite che lo fa finire in fin di vita sul ciglio della strada. Destino vuole che Liam e Bill passino con la loro auto proprio in quel momento. Nonostante ciò, c’è omissione di soccorso da parte dei due Spencer. Ma mentre Liam sviene e non può dunque fare nulla, Bill commette un gesto gravissimo lasciando Vinny da solo, senza chiedere l’intervento della polizia e dei servizi di emergenza. Quando verrà fuori la verità, sicuramente il giovane Spencer riuscirà a salvarsi, ma per suo padre questa volta potrebbero non esserci troppe speranze.

Dunque, questo fa pensare che arriverà la fine per il personaggio di Bill. Il capo della Spencer Publications combina un vero e proprio pasticcio! Non sa ancora che Thomas ha appena scoperto tutto il suo piano. Ciò accade dopo la confessione che Liam fa a Hope. Non riuscendo più a mantenere questo segreto, il giovane Spencer rivela alla sua amata cosa è successo quella notte fatale. I due nei giorni successivi discutono sulla questione e Thomas li ascolta!

Il figlio di Ridge inaspettatamente decide di non denunciare e di non rivelare a nessuno quello che sa. Neanche a Hope fa sapere di essere a conoscenza della verità. Ma sicuramente Thomas non resterà con le mani in mano a guardare, metterà in atto uno dei suoi piani. E proprio a causa sua Bill potrebbe essere accusato e trovarsi senza via d’uscita. Il suo mancato soccorso a Vinny potrebbe, però, essere nascosto dalla verità.

Infatti, proprio quando Bill starà per finire sotto accusa, potrebbe uscire fuori la reale causa della morte di Vinny. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà a Los Angeles!