beautiful,-brooke-e-bill-tradiscono-ridge-e-katie:-il-segreto-esce-fuori

Accade di nuovo: Brooke e Bill si ritrovano e tradiscono rispettivamente Ridge e Katie. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che c’è un bacio tra i due ex amanti, che li mette in serie difficoltà. Infatti, qualcuno assiste alla scena e pensa anche di filmare il tutto. Nel corso della puntata di oggi, i telespettatori hanno assistito all’inizio di una dura guerra tra la Logan e Quinn. Ebbene quanto succede risulta essere una buona ‘arma’ per la Fuller! Il tradimento accade quando Bill fa visita a Brooke, la quale sta facendo da babysitter alla piccola Beth. La Logan, ancora una volta, trova sostegno nello Spencer, a cui racconta il triste periodo che sta vivendo con Ridge, a causa del comportamento di Thomas. Il suo matrimonio sta affrontando una brutta crisi e lui non può non dispiacersi per la situazione. Ed ecco che a questo punto, Bill bacia Brooke.

La Logan è convinta che questo non sarebbe mai dovuto accadere. Ma, a loro insaputa, qualcuno li sta spiando dalla finestra. E mentre Steffy confessa a Liam e Hope che Thomas ha organizzato il bacio che ha segnato la loro rottura, Shauna riprende Bill e Brooke insieme con il suo cellulare. Ebbene sì, questa volta a beccare i due ex amanti è la Fulton, che potrebbe sicuramente approfittare di questa situazione per conquistare Ridge. Con il sostegno di Quinn, la madre di Flo sta tentando l’impossibile per far cadere il Forrester tra le braccia.

Il video del bacio di Bill e Brooke potrebbe permetterle di raggiungere il suo scopo. Indubbiamente Ridge non reagirebbe bene di fronte a una scena del genere, visto quanto accaduto in passato. A questo punto, Shauna si affida all’esperienza di Quinn, a cui chiede consiglio su come procedere. Nonostante tutto, la Fulton decide di cancellare il video dal suo cellulare, ma la sua amica agisce in tempo. La moglie di Eric Forrester riesce a inviare a se stessa il video del tradimento di Bill e Brooke.

La madre di Wyatt ha ora intenzione di utilizzare questo video come un’arma nella guerra contro la Logan. Subito, Quinn rende pubblico il tradimento di Brooke. In questo modo, sia Ridge che Katie scoprono cosa realmente accaduto! Intanto, la più piccola delle sorelle Logan dà tutto il suo sostegno a Sally, che ha da poco scoperto di essere gravemente malata. Ma bisogna fare molta attenzione a questa fase della trama, che vede protagonisti anche Wyatt e Florence.