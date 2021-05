beautiful,-l’amata-attrice-ritorna-sul-set:-clamoroso-colpo-di-scena

Ormai è ufficiale: Jacqueline Maclnnes Wood torna sul set di ‘Beatiful’. Nella soap, l’attrice interpreta il personaggio di Steffy.

La Maclnnes Wood si è infatti allontanata dal set per un breve periodo, dato che ha dato alla luce il suo secondogenito Lenix e, in seguito, ha iniziato il congedo di maternità. Per questo, nella nota soap opera Steffy è stata assente in alcune puntate, che attualmente stanno andando in onda negli Stati Uniti. Sicuramente, i fans hanno sentito molto la sua mancanza ma, fortunatamente, adesso l’attrice è pronta a ritornare e a rivestire nuovamente l’amatissimo ruolo da lei interpretato.

Il ritorno di Steffy: le anticipazioni americane

Secondo quanto riferito dalle anticipazioni americane, Steffy farà per un periodo un viaggio e per questo sarà assente nel corso delle puntate. Prima di partire, la ragazza accetta però la proposta di matrimonio del dottor Finn e risolve il problema del test di paternità del bimbo che sta aspettando.

In seguito, la stilista scoprirà che in realtà suo figlio non è di Liam, ma proprio di Finn. Il test era stato infatti falsificato da Vinny Walker, l’amico di Thomas ma, ben presto, è spuntata la verità. Steffy decide così di partire per Los Angeles e di trascorrere del tempo con Kelly. Il suo obiettivo è infatti quello di pianificare il matrimonio al suo ritorno. I fans hanno sofferto la lunga assenza dell’amato personaggio, ma adesso potranno tirare un sospiro di sollievo. Il grande ritorno è vicino.

Ad annunciarlo è stata la stessa attrice che, in una Instagram stories, ha scritto: “Indovina chi è tornato a Bold & Beautiful? Questa ragazza!“. Le anticipazioni americane hanno però rivelato che non ci sarà un bel ritorno per Steffy, che dovrà affrontare qualche problema.

Una volta a casa, la stilista si troverà infatti a fare i conti con una situazione difficile: sono in corso le indagini sull’omicidio di Vinny. Baker sta continuando ad indagare anche alla Forrester Creations e, sicuramente, sentirà anche Steffy che potrebbe rivelare qualche dettaglio per risolvere il caso.

Non resta dunque che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà al personaggio di Steffy, quando ritornerà dalla città di Los Angeles.