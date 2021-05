Beautiful, Liam confessa: “Ho ucciso Vinny”, Hope è una furia con Bill

Le anticipazioni americane annunciano che per lo Spencer confessa finalmente alla sua dolce metà cosa è accaduto quella tragica notte; la Logan non riesce a trattenere le lacrime e si scaglia contro il suocero

In America è arrivato il momento della confessione di Liam a Hope, nella puntata di Beautiful andata in onda ieri. Secondo le anticipazioni americane, lo Spencer non riesce più a mantenere questo enorme segreto e decide di lasciarsi andare con la Logan. I due trascorrono insieme una notte di passione, ritrovandosi dopo l’ultima rottura. Va segnalato che Liam e Hope si lasciano nuovamente. Lo Spencer finisce ancora nel letto di Steffy, ma la Logan decide di perdonarlo. E così tornano a formare una coppia. Nel frattempo, però, Liam custodisce un segreto troppo grande

Lo Spencer è convinto di aver ucciso Vinny Walker. Mentre si trova alla guida dell’auto di suo padre, improvvisamente avverte di aver urtato qualcosa. Non appena scende dalla macchina insieme a Bill, trova il migliore amico di Thomas in fin di vita. Convinto che possa essere accusato di omicidio colposo, il capo della Spencer Publications prende in mano la situazione, mentre Liam sviene. Bill insabbia tutte le prove che possano portare Baker a loro. Ma le indiscrezioni segnalano che, in realtà, Vinny poco prima ha una violenta discussione con un’altra persona e proprio così perde la vita.

Mentre Liam è convinto di essere lui il colpevole della sua morte, Bill lo costringe a mantenere questo segreto. Quando, però, si ritrova solo con Hope ecco che non riesce a tenere la bocca chiusa. La Logan capisce subito che c’è qualcosa che turba Liam e così, approfitta di questa notte, per chiedergli spiegazioni. Hope piange in quanto non riesce a capire cosa stia accadendo al suo amato, soprattutto quando quest’ultimo le confessa che qualcuno potrebbe portarlo via da lei e dai suoi bambini per sempre.

Liam ammette che teme di perderla, ma Hope lo sprona a lasciarsi andare, urlando. A questo punto, confessa: “Vinny, l’ho colpito con la macchina. Sono io che l’ho ucciso”. Come già riportavano le anticipazioni americane di Beautiful, è arrivato questo tanto atteso momento. Cosa accadrà ora tra Liam e Hope? La Logan non abbandonerà il suo amato, in quanto è consapevole del fatto che si tratti di un incidente. Inoltre, sa che il giovane Spencer non farebbe male a una mosca.

La rabbia di Hope si scatena su Bill, che non ha permesso a Liam di confessare tutto alla polizia. La figlia di Brooke è certa che se, il suo amato avesse rivelato la verità, le forze dell’ordine lo avrebbero creduto. Ci sarà un confronto tra Hope e Bill nelle prossime puntate americane. Sembra che il secondo tenterà di convincere la giovane coppia a mantenere ancora questo terribile segreto sulla sua copertura. Ma Hope accetterà questa proposta per proteggere Liam?

Pare proprio che per il momento nessuno di loro rivelerà quanto accaduto quella famosa notte. Probabilmente Bill farà leva sui bambini per convincere Hope a mantenere il silenzio. Infatti, la Logan dichiarerà di essere davvero preoccupata per ciò che potrebbe accadere alla sua famiglia.