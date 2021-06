beautiful,-liam-in-lacrime-e-steffy-resta-sconvolta:-emozionante-incontro

Un emozionante incontro quello che avviene in Beautiful tra Liam e Steffy in carcere. Le anticipazioni della puntata che è andata in onda oggi in America annunciano lacrime e tanta commozione durante questo confronto. La giovane Forrester, da poco tornata a Los Angeles, viene a conoscenza di quanto sta accadendo e decide di dare tutto il suo sostegno allo Spencer. Infatti, si reca in prigione per avere un colloquio con lui. Liam scopre di avere una visita e poi si ritrova di fronte a Steffy.

Si siedono uno di fronte all’altra e iniziano a parlare attraverso la cornetta. La stilista è sconvolta nel vedere il suo ex marito profondamente provato. Lui stesso decide di costituirsi, convinto di aver causato la morte di Vinny. Nei prossimi mesi uscirà fuori la verità: non si ancora chi sia, ma un altro personaggio provoca il decesso dell’amico di Thomas. Il ragazzo pare abbia un violento scontro, dopo del quale finisce sul ciglio della strada in fin di vita. Liam e Bill credono di averlo ucciso investendolo.

Il marito di Katie prende la situazione in mano e, vedendo il figlio svenuto di fronte a questa scena, decide di non prestare soccorso a Vinny e di insabbiare anche le prove. Bill è certo di salvare Liam, in quanto teme che Baker lo possa accusare di omicidio volontario. Non appena scopre questo piano, al suo risveglio, il giovane Spencer intende recarsi dalla polizia, ma suo padre lo blocca più volte. Colpito dai forti sensi di colpa, dopo aver confessato tutto a Hope, Liam si costituisce, seguito da Bill.

Intanto, nella puntata di oggi, il giovane Spencer ha modo di confrontarsi con Steffy. Liam non avrebbe voluto farsi vedere da lei in questo modo. La Forrester non riesce a credere che stia accadendo tutto questo. Prontamente, lui le assicura che è stato un incidente. Le ha promesso che si sarebbe sempre preso cura di Kelly e intende mantenere questa promessa: deve uscire da lì. L’idea di non vedere più la bambina lo fa stare male. Steffy capisce che Liam in prigione sta male e si propone per cercargli un altro avvocato.

Lo Spencer, però, non accetta. In lacrime la stilista mostra tutto il suo dolore per quello che sta succedendo e scarica tutte le colpe sulla copertura messa in atto da Bill. Liam, però, non sente di poter incolpare suo padre. Dopo di che, fa sapere a Steffy di aver chiesto a Thomas di prendersi cura di Hope e dei bambini. Il tempo, però, è scaduto: Liam e Steffy devono salutarsi.

Le forze dell’ordine fanno uscire la Forrester, mentre Liam non trattiene le lacrime. Quando torna alla Forrester Creations, Steffy appare davvero scossa dalla visita.