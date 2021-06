beautiful,-liam-in-prigione.-e-steffy?-jacqueline:-“odio-ammetterlo,-ma…”

Nelle prossime puntate americane della soap opera, la Forrester dovrà scegliere se sostenere il padre di sua figlia Kelly oppure no: le anticipazioni segnalano che non avrà alcun dubbio su cosa fare

Steffy resta senza parole quando viene a sapere dell’arresto di Liam, secondo le anticipazioni americane di Beautiful. La giovane Forrester torna a Los Angeles e insieme a Finn è ormai pronta ad accogliere il suo secondo bambino. La nuova coppia della soap opera attende un bel maschietto, che farà da fratello maggiore alla piccola Kelly. Sebbene si stia creando una famiglia, Steffy non smetterà mai di amare Liam. Una parte di lei lo amerà per sempre e a confermarlo ci pensa anche la sua interprete, Jacqueline MacInnes Wood, secondo quanto si legge su Soaps SheKnows.

Proprio lei anticipa le prossime mosse di Steffy, che sosterrà Liam. Finn è consapevole del fatto che la stilista sarà sempre e comunque legata allo Spencer e fa del suo meglio per accettarlo. In particolare, l’attrice fa notare che Steffy e Liam sono “molto codipendenti l’uno dall’altra”. E su questo punto aggiunge: “Odio ammetterlo, ma è vero”. Per tale motivo, la figlia di Ridge non potrà fare a meno di sostenerlo. Questo, chiaramente, aumenta le preoccupazioni di Finn, anche a causa di quanto accaduto precedentemente. Steffy, quando scopre di essere incinta, non sa chi dei due sia il padre del bambino.

Per questo, effettua un test di paternità e il risultato porta il nome dello Spencer. In realtà, si scopre poi che Vinny Walker, il migliore amico di Thomas, modifica l’esito. Il ragazzo è convinto che così potrà aiutare il Forrester a tornare insieme a Hope. Ma proprio il figlio di Ridge svela a tutti il piano di Vinny, facendo tornare tutto al suo posto. Ovviamente la notizia sulla notte di passione che Liam e Steffy trascorrono destabilizza nuovamente Hope. Quando quest’ultima decide di tornare sui suoi passi e di riunire la sua famiglia, lo Spencer le fa una sconvolgente rivelazione.

Liam crede di essere l’autore dell’omicidio di Vinny, il quale muore sul ciglio di una strada. Dopo giorni trascorsi con i sensi di colpa, lo Spencer si costituisce, seguito da Bill. I due si trovano in carcere e, nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America, Steffy prenderà una decisione. La stilista non sa che Kelly riuscirà a vedere più suo padre, se non attraverso i colloqui in prigione. La prossima settimana, la Forrester andrà a trovare in carcere Liam, per mostrargli la sua vicinanza.

Jacqueline fa sapere che, non importa cosa sta succedendo o quello che sta provando, Steffy dovrà essere lì per lo Spencer e per la loro bambina. “Non può voltargli le spalle”, dichiara l’attrice. Crede che Finn capirà e la sosterrà. L’attrice, però, non riesce a sostenere completamente le scelte del suo personaggio. Infatti, Jacqueline vorrebbe scuotere Steffy, che continua a stare a fianco a Liam.

Anche i fan sono certi che la Forrester dovrebbe trovare la felicità lontano dallo Spencer, che in fatto di relazioni è apparso sempre molto indeciso. D’altronde la trama della soap gira proprio intorno a questo genere di storie, basti pensare ai trascorsi e a quello che ancora accadrà tra Brooke e Ridge. Jacqueline comunque spera che tra Steffy e Finn tutto possa procedere nel migliore dei modi.