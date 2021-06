Le vicende di Beautiful America si complicano sempre di più per Bill e Liam che nn riescono a districarsi dai sospetti sul presunto omicidio di Vinny. Secondo le anticipazione Liam è convinto d’aver ucciso l’amico di Thomas e di non aver prestato gli opportuni soccorsi dopo l’incidente per questo decide di costituirsi. Ad intervenire per tutelare il giovane Spencer niente meno che Bill che si presenta alla polizia riferendo d’essere responsabile con il figlio solo d’omissione di soccorso.

Beautiful, Hope in lacrime: le parole di Brooke

Bill spera assumendosi la responsabilità del fatto che Liam possa tornare a casa e lasciare la prigione ma il tenente Baker arresta entrambi, convinto che i due Spencer siano coinvolti direttamente nella morte di Vinny. Hope in lacrime per l’arresto di Liam si fa consolare dalla mamma che viene a sapere anche dell’arresto di Bill. Quel che è noto per ora è che i due Spencer resteranno in prigione e la situazione non verrà chiarita almeno per il momento.

Sembra infatti che Vinny nascondesse un segreto: è stato lui a falsificare i risultati del test di paternità di Steffy che è in dolce attesa non di Liam come il giovane Walker ha fatto credere ma dell’attuale fidanzato della Forrester, il medico John “Finn” Finnegan. Tuttavia la situazione a Los Angeles sembra complicarsi giorno dopo giorno e l’arrivo di nuovi personaggi non rende più facile la comprensione d’alcune vicende della nota soap.

Beautiful, troppi misteri intorno alla morte di Vinny

Liam è accusato della morte di Vinny ma non è lui il responsabile del decesso dell’amico di Thomas. A quanto pare il giovane era coinvolto negli affari dei Forrester più del dovuto e secondo quanto riportato dalle puntate made in Usa prima di finire in strada Walker avrebbe avuto un contrasto con una terza persona: ma chi aveva interesse ad uccidere il giovane?

Secondo alcune teorie Taylor potrebbe essere tornata a Los Angeles e potrebbe aver causato la morte di Vinny per proteggere la figlia, ma anche Thomas avrebbe avuto tutto l’interesse a far tacere l’amico in merito alla verità sulla gravidanza della sorella. Per ora aleggiano sospetti e dubbi sulla vicenda su cui sicuramente presto si farà chiarezza.