Beautiful puntate America: Brooke potrà eliminare Quinn, ecco quando

Come già era stato anticipato dalle indiscrezioni di Beautiful, nelle prossime puntate in onda in America, Brooke avrà la possibilità di avere la sua vendetta contro Quinn. Si pensava che per lei ci sarebbe stata una semplice rivincita, invece pare proprio che la Logan avrà modo di vendicarsi della sua rivale. Nel corso degli episodi che andranno in onda prossima settimana in Italia, Quinn mette in atto un piano per dividere definitivamente Brooke e Ridge.

Ebbene, la designer di gioielli raggiunge il suo obbiettivo e tutti scoprono del tradimento della Logan e di Bill. I fan della coppia storica composta da Brooke e Ridge non devono temere: ben presto riescono a ritrovare la serenità. E mentre loro attualmente, nelle puntate in onda in America, appaiono come una coppia solida, Quinn ed Eric non stanno vivendo la stessa situazione.

Alle spalle del Forrester, la Fuller si lascia andare alla passione con Carter. Al momento, le uniche a conoscenza di un questo grande segreto sono Paris Buckingham e Shauna. Come si può immaginare quest’ultima aiuta Quinn a mantenere segreto il tradimento a Eric, la prima invece ha intenzione di rimettere le cose al proprio posto. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Paris deciderà di svelare la verità a sua sorella Zoe, la quale ha appena accettato la proposta di matrimonio di Carter.

Le ultime indiscrezioni fanno sapere che in tutto questo verrà coinvolta Brooke, la quale utilizzerà questa situazione per eliminare definitivamente Quinn. Nel frattempo, quest’ultima continuerà a sentirsi in colpa per aver tradito Eric e così gli proporrà di rinnovare i voti nuziali. Sarà proprio durante questo speciale evento che Brooke potrà ottenere la sua vendetta.

Si pensa, infatti, che sarà proprio la Logan a rivelare a tutti cosa è appena accaduto tra Quinn e Carter. In questo modo, Brooke potrà smascherare finalmente la Fuller, dopo l’umiliazione subita. Riuscirà così ad avere la sua vendetta? Le anticipazioni comunque segnalano che nelle prossime puntate in onda in Italia per Quinn la situazione si mette male. Riesce a separare, per un periodo di tempo, Ridge e Brooke.

La separazione tra i due non è definitiva. Infatti, proprio Eric arriva a scoprire i folli piani della moglie ai danni della coppia. Il patriarca della famiglia Forrester resta profondamente deluso dal comportamento della Fuller. Sebbene arrivino alla rottura, Eric e Quinn hanno modo di ritrovare la serenità perduta. Il problema è che la Fuller, dopo poco tempo, cede alla passione con Carter!

Questa volta, infatti, la situazione è ben peggiore ed Eric non avrà alcuna intenzione di perdonarla!