beautiful-puntate-america:-brooke-sciocca-tutti-e-smaschera-quinn

Ebbene sì, le indiscrezioni sembrano essere reali: Brooke è pronta a smascherare Quinn di fronte a tutti! Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che sarà proprio la Logan a rivelare a Eric la verità sul tradimento della Fuller. Quest’ultima, per chi non lo sapesse, si lascia andare alla passione con Carter. I due deludono, dunque, l’intera famiglia Forrester e, in particolare, Eric, il quale ha sempre riposto fiducia su entrambi. Brooke metterà in atto la sua vendetta contro Quinn durante un evento speciale.

Scendendo nel dettaglio, la designer di gioielli deciderà di rinnovare i voti nuziali con Eric. Ma ecco che, proprio nel corso di questa occasione, Brooke Logan interverrà bloccando tutto. Tale intervento, interromperà bruscamente la dichiarazione amorosa del patriarca della famiglia Forrester. Ma come verrà a conoscenza della verità? Nei giorni scorsi, le indiscrezioni avevano già rivelato che Brooke avrebbe avuto l’opportunità di vendicarsi di Quinn. Attualmente, in Italia, è la Fuller ad avere la meglio.

In America la situazione è al contrario: questa volta è la Fuller la ‘traditrice’. La Logan inizierà a indagare quando noterà lo strano comportamento della madre di Wyatt. Consapevole del fatto che non abbia mai avuto delle buone intenzioni, Brooke tenterà di scoprire la verità. Proprio quando starà per iniziare l’evento, Quinn chiederà a Paris Buckingham – sorella di Zoe e la prima a scoprire la verità sul tradimento – di continuare a mantenere il silenzio.

Tutti gli ospiti saranno già seduti in attesa dell’inizio della cerimonia, mentre la Fuller cercherà rassicurazione. Secondo le ultime anticipazioni americane di Beautiful, Brooke ascolterà di nascosto questa conversazione. Verrà così a conoscenza del fatto che c’è un segreto, ma non capirà cosa. Pertanto, vorrà sapere la verità direttamente da Paris.

La Logan riuscirà a raggiungere il suo obbiettivo e si giocherà la carta vincente, facendo notare alla Buckingham che tutto questo non è giusto per Eric, oltre che per sua sorella Zoe. Mentre Quinn ed Eric si staranno per scambiare nuovamente i voti, Brooke scenderà dalla grande scalinata e dirà loro di fermarsi.

Chiederà al Forrester di non pronunciare un’altra parola, finché non sentirà cosa ha da dire. Quinn tenterà di prendere la situazione in mano, facendo presente a tutti gli ospiti che Brooke l’a sempre odiata. Ma nonostante i migliori sforzi della Fuller di continuare la cerimonia, la Logan avrà la meglio.

Ma, mentre Quinn avrà molte domande a cui risponde e, probabilmente, dovrà affrontare un’altra rottura con Eric, Ridge farà notare a Brooke l’imbarazzo che avrà generato durante l’evento.