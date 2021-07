Beautiful puntate America: Hope troverà Thomas e lotterà per salvarlo

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano che sarà Hope a trovare Thomas! Ebbene sì, nelle prossime puntate in onda in America la giovane Logan lotterà per mettere in salvo il padre del piccolo Douglas. Ultimamente in Italia i telespettatori hanno visto Hope allontanarsi definitivamente da Thomas, smascherandolo e umiliandolo di fronte a tutti.

Con il tempo, il Forrester riesce a riscattarsi e a dimostrare di essere una persona cambiata. Proprio lui, non appena scopre la verità, rivela ai suoi cari che Vinny Walker ha modificato il risultato del test di paternità eseguito da Steffy. Thomas potrebbe approfittare del piano del suo amico per riconquistare Hope e per riportare Liam tra le braccia di sua sorella.

Invece, in modo inaspettato, il giovane stilista decide di rimettere tutto al proprio posto, svelando il vero risultato: Steffy è incinta del dottor Finn. Ed è proprio per Vinny che ora finisce rinchiuso in una gabbia. Walker muore sul ciglio di una strada e Liam crede di essere il responsabile della sua morte. Finisce in carcere insieme a Bill, ma Thomas scopre il segreto.

Vinny si suicida e, prima di finire sotto la macchina di Liam, gira dei video. Attraverso questi filmati, il Forrester può far rilasciare i due Spencer. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che, anche questa volta, Thomas vuole fare la cosa giusta, ma viene fermato. Da chi? Da Justin Barber. L’avvocato, fidatissimo amico di Bill, vuole impossessarsi della Spencer Publications.

Quando scopre che Thomas ha le prove per far uscire di prigione Liam e Bill lo mette k.o. e lo rinchiude in una gabbia. Si pensava che Wyatt avrebbe salvato il Forrester. Gli ultimi spoiler fanno sapere che Hope scoprirà cosa sta accadendo al Forrester, dopo aver seguito Justin.

La figlia di Brooke combatterà duramente per liberare Thomas prima del ritorno dell’avvocato. Ciò accadrà quando Hope inizierà a preoccuparsi dell’improvvisa assenza del Forrester. Non capirà il motivo della sua scomparsa.

Justin scoprirà che la Logan ha delle preoccupazioni al riguardo e interverrà. L’avvocato non potrà non pensare al fatto che Hope potrebbe mettere a rischio il suo piano. Farà di tutto per rassicurarla e per spegnere i suoi dubbi.

Hope deciderà di ignorare le parole di Justin e lo seguirà, finendo per scoprire Thomas in una gabbia. Resterà nascosta e si avvicinerà solo dopo che Justin se ne sarà andato.

A questo punto, nelle prossime puntate americane, inizierà la disperata lotta per liberare Thomas.