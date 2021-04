Beautiful puntate America: il segreto di Liam e Bill, Wyatt vicino alla verità

Wyatt è ormai vicino alla verità e potrebbe presto scoprire cosa stanno nascondendo Liam e Bill. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che il figlio di Quinn si ritrova di fronte a una situazione che non può non attirare la sua attenzione. Ciò accade nel momento in cui Wyatt inizia a sospettare che suo padre e suo fratello stiano nascondendo un segreto. In effetti, è proprio così: Bill e Liam sono convinti di aver ucciso Vinny Walker. I due Spencer si ritrovano ad assistere alla morte del migliore amico di Thomas, che esala il suo ultimo respiro sul ciglio di una strada. Liam è certo di aver investito Vinny e di aver provocato il suo decesso. Ma prima che possa prendere la situazione in mano, Bill mette in atto un piano per nascondere le prove.

Bill è sicuro che la polizia, di fronte all’incidente, potrebbe arrivare a una solo conclusione: Liam ha ucciso Vinny per vendicarsi di quanto accaduto qualche settimana prima. Per chi non lo sapesse, Walker modifica il risultato del test di paternità che Steffy esegue per scoprire chi è il padre del figlio che aspetta. Vinny tenta di fare un favore a Thomas e fa in modo che risulti Liam come il papà del piccolo. Proprio il Forrester scopre la verità e decide di rivelare come stanno realmente le cose: è il dottor Finn il padre del bambino che Steffy porta in grembo.

Tutto torna così al proprio posto: Liam cerca il perdono di Hope e Steffy accetta la proposta di matrimonio di Finn. Un po’ tutti i personaggi sono furiosi con Vinny dopo quanto accaduto, tanto che finiscono per essere dei sospettati nelle indagini di Baker. Intanto, Bill cerca di tenere sotto controllo Liam, il quale non riesce a convivere con questo segreto. Wyatt interrompe una loro conversazione e capisce che c’è qualcosa che non va. Bill appare nervoso, mentre Liam è sconvolto. Nessuno dei due, però, rivela a Wyatt cosa sta accadendo.

Ben presto, il figlio di Quinn scopre un dettaglio che aumenta i suoi sospetti. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America, Wyatt chiederà a Bill delle spiegazioni sulla vendita di una sua auto allo sceicco Abdul. Il capo della Spencer Pubblications dimostrerà di essere davvero infastidito dalle continue domande del ragazzo, tanto che avrà una dura reazione. Bill riuscirà a sminuire la situazione e a spingere Wyatt a lasciar perdere la questione.

Nel frattempo, il tenente Baker continuerà le sue indagini, che sembrano soffermarsi sui Forrester. L’attenzione cadrà ancora su Thomas, il quale più volte ha dimostrato di avere degli squilibri mentali. Al di là da ciò che credono Bill e Liam, pare ci sia un mistero da scoprire intorno alla morte di Vinny. Sembra che Walker non muoia per via dell’incidente. L’amico di Thomas potrebbe finire in mezzo alla strada a seguito di un litigio. Chi spinge Vinny prima dell’arrivo di Liam e Bill?

Questo segreto verrà svelato sicuramente tra qualche tempo. Questa trama è destinata a durare ancora per qualche mese. Il telespettatore potrebbe scoprire, ancora prima dei protagonisti, la verità, forse attraverso dei flashbak. In ogni caso, bisognerà attendere la messa in onda delle prossime puntate americane!