Beautiful puntate America: Liam verrà trasferito? Tutto dipenderà da Hope

Le anticipazioni americane segnalano l’imminente trasferimento dello Spencer, che si trova in carcere: la Logan dovrà prima salvare Thomas per liberare il suo amato

Liam lascia Los Angeles nelle prossime puntate americane di Beautiful? Le anticipazioni fanno sapere che il tenente Baker annuncia il trasferimento di prigione del giovane Spencer. Una terribile notizia per Liam, il quale così diventa realtà il suo incubo: resterà in carcere e non vedrà crescere le sue figlie, Kelly e Beth. Baker vuole spostarlo in una prigione permanente, ma a Los Angeles sta intanto accadendo qualcosa di inaspettato.

Thomas scopre l’intero piano di Vinny: si suicida per permettergli di essere felice con Hope. Walker calcola tutto nel dettaglio e, gettandosi sotto l’auto guidata da Liam, è certo che il Forrester possa avere finalmente un’opportunità con la Logan. Sa che lo Spencer potrebbe finire in carcere con l’accusa di omicidio e così mette in atto questo piano.

Vinny riesce nel suo intento e, dopo la sua morte, Thomas non si dà pace. Attraverso alcuni video, scopre tutta quanta la verità e, dunque, ora ha la certezza che Liam è innocente. Probabilmente il vecchio Thomas avrebbe usato questa situazione a suo favore per tornare al fianco di Hope. Ma così non è. Infatti, il Forrester è pronto a salvare Liam dal carcere.

Si presenta da Justin Barber, il fidato avvocato degli Spencer, per fargli sapere ciò che ha appena scoperto. Ma avviene qualcosa di sconvolgente: l’avvocato rapisce Thomas e lo chiude in una gabbia.

Justin è il ‘cattivo’ di questa storia, non ha alcuna intenzione di salvare Bill e Liam dal carcere. Pertanto, tiene come prigioniero Thomas, l’unico a conoscenza del suicidio di Vinny.

In realtà, Justin ha in mente di impossessarsi della Spencer Publications, dopo anni di umiliazione subita da Bill. Thomas è il solo a conoscere la verità, ma è rinchiuso e non può salvare Liam.

Entra in gioco Hope, in questo caso. La Logan riuscirà a trovare Thomas, dopo essersi parecchio preoccupata per la sua assenza. L’atteggiamento di Justin non la convincerà e così arriverà a fare la sconvolgente scoperta: il figlio di Ridge è rinchiuso in una gabbia.

A questo punto, secondo le anticipazioni americane di Beautiful, Hope inizierà a lottare per salvare Thomas. Pare che la Logan riuscirà nel suo intento e il Forrester potrà dimostrare l’innocenza di Liam.

Dunque, se davvero Hope riuscirà a salvare Thomas, lo Spencer potrà finalmente uscire di prigione ed evitare così il trasferimento.

Molte cose ora sono cambiate: sicuramente Liam dovrà ringraziare Thomas, mentre Bill dovrà occuparsi della posizione di Justin.

Bisognerà, però, capire se Baker sarà disposto a rilasciare Liam e Bill! Non è ancora stato anticipata l’uscita dal carcere dei due Spencer.