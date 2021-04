beautiful-puntate-america,-ritorno-di-steffy:-“calma-prima-della-tempesta”

I telespettatori americani sono in attesa del ritorno di Steffy in Beautiful. Sono passati circa due mesi da quando Jacqueline MacInnes Wood ha dato alla luce il suo secondo bambino, Lenix. Proprio in questi giorni, l’attrice ha condiviso degli scatti che la ritraggono sulla spiaggia di Miami il giorno del suo compleanno. L’interprete di Steffy Forrester si è mostrata con un bikini nero in forma smagliante, dopo aver avuto il suo secondo figlio. Proprio per via del parto, Jacqueline ha deciso di prendersi una pausa dalle riprese della nota soap opera americana.

In questo modo, come già accaduto con il suo primo figlio, avrà modo di trascorrere tutto il tempo insieme al nuovo arrivato. A commentare le ultime foto condivise dall’attrice ci hanno pensato le sue colleghe. In particolare, è possibile notare i commenti di Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) e Jennifer Gareis (Donna Logan). Ma sono i fan a porle la domanda per loro più importante: quando ha intenzione di tornare sul set della longeva soap? Nel corso delle recenti puntate di Beautiful andate in onda in America, il suo attuale fidanzato John Finnegan rivela a Hope che Steffy è ancora assente.

In particolare, il medico fa sapere alla Logan che la sua fidanzata si trova in una località balneare in California, insieme alla figlia Kelly. Hope chiede così al ragazzo perché non ha ancora raggiunto Steffy, la quale è in dolce attesa. Finn ammette di avere intenzione di unirsi presto a Steffy, ma per ora non ha questa possibilità a causa del suo lavoro in ospedale. I fan non vedono l’ora di assistere al ritorno della figlia di Ridge a Los Angeles, soprattutto ora che regna il caos.

“Calma prima della tempesta”, si legge su SoapDirt in merito al ritorno di Steffy. In effetti, quando la Forrester tornerà a Los Angeles si ritroverà di fronte a una situazione abbastanza particolare. Vinny è morto e il detective Sanchez, con l’aiuto del tenente Baker, sta tentando di scoprire chi sia il colpevole. Il ragazzo, migliore amico di Thomas, viene trovato senza vita in mezzo a una strada. E mentre Liam è convinto di essere lui la causa della sua morte, le anticipazioni americane annunciano un’altra realtà.

Sembra che Vinny riceva il colpo mortale ancora prima dell’arrivo di Liam e Bill sul posto. Quando Steffy farà ritorno dovrà fare i conti con questa ingarbugliata storia e non solo. Infatti, sembra che ci saranno dei problemi tra lei e il suo Finn. Ha da poco accettato la sua proposta di matrimonio, ma una verità potrebbe rovinare tutto.

Finn scoprirà chi è la sua madre biologica, che si trova proprio a Los Angeles ed è uno dei personaggi più attivi della soap. Gli indizi sembrano portare a un nome, quello di Quinn. Le ultime indiscrezioni fanno sapere che Steffy si ritroverà in conflitto con sua suocera!

Dunque, sembra che la soap abbia già preparato una trama scoppiettante per la giovane Forrester! Ora tutto appare tranquillo per questo personaggio, visto che sta costruendo la sua nuova famiglia con Finn. Ma, come si sa, nella soap opera americana l’imprevisto è dietro l’angolo!