Beautiful Puntate America: Shauna Salva Quinn, Ma Carter Rischia Grosso

Beautiful Le anticipazioni americane segnalano che la Fulton riesce, in tempo, a proteggere il segreto della sua amica; in seguito, l’avvocato non riesce a gestire bene la situazione

Pubblicato su 16 Maggio 2021

La verità sul tradimento di Quinn e Carter in Beautiful rischia di uscire fuori. Le anticipazioni americane segnalano che Zoe becca l’avvocato sdraiato nel letto con vari vestiti sparsi per la stanza. Intuisce così che l’uomo si trova in compagnia di un’altra donna! Ebbene questa donna non è altro che Quinn, che si nasconde in tempo sotto il letto. In lacrime Zoe fugge via e si reca alla Forrester Creations, dove fa sapere a Ridge, Brooke ed Eric che Carter ha una nuova relazione. Con il trascorrere del tempo, la ragazza ricorda di aver visto un capo d’abbigliamento, nella stanza dell’avvocato, che conosce bene: la giacca di Quinn.

Con l’aiuto di Shauna, la Fuller riesce a convincere Zoe del contrario. La designer di gioielli resta a bocca aperta quando la Buckingham le chiede: “Non potresti farmi questo vero Quinn?“. Zoe esclude, dunque, che la madre di Wyatt possa aver commesso un errore del genere, essendo sua amica e la moglie di Eric. In realtà, la Fuller sta davvero tradendo la fiducia della sua confidente e di suo marito. Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che Shauna è pronta a tutto pur di aiutare Quinn a non perdere Eric. Infatti, finge di essere lei la donna con cui Carter ha trascorso la notte.

Nel frattempo, l’avvocato ha modo alla Forrester Creations di avere un chiarimento con Zoe. A quest’ultima fa sapere che quanto accaduto con Shauna non significa nulla per lui. Inoltre, si sente malissimo per averla ferita. Durante questo confronto, Carter rischia di lasciarsi sfuggire la verità sul suo rapporto con Quinn e va in panico, tanto che inizia a balbettare. Nonostante ciò, riesce a rassicurare Zoe, facendole capire che insieme potrebbero avere un futuro felice insieme.

Intanto, Quinn torna a casa e trova Eric che osserva il suo ritratto. Sa di averlo deluso, ma è orgogliosa di essere sua moglie. Ma ecco che il Forrester fa un discorso che le spezza il cuore: ha pensato al loro matrimonio e crede che non dovrebbero stare insieme, in quanto incompatibili. Si scusa con lei, perché crede di non essere stato giusto nei suoi confronti, soprattutto nell’ultimo periodo. Quinn prende la situazione in mano e gli chiede di non arrendersi mai, perché lui è l’amore della sua vita. In questo confronto, arriva per loro il chiarimento.

Dopo di che, la Fuller chiama Carter e lo informa che è tornata insieme a Eric. L’avvocato, invece, le fa sapere che è tornato il sereno anche tra lui e Zoe. Detto ciò, entrambi giurano che porteranno il loro segreto nella tomba!