beautiful-puntate-america,-thomas-cambia?-insolito-confronto-con-liam

Thomas cambia dopo la morte di Vinny? Nel corso della puntata di Beautiful andata in onda ieri in America, il giovane Forrester dimostra di essere una persona diversa, tanto che avviene un confronto con Liam inaspettato. Alla Forrester Creations, Hope trova Thomas che disegna. Il figlio di Ridge afferma che il lavoro gli permette di tenere la mente lontana da quanto accaduto al suo migliore amico. Parlano poi del tributo aVinny ed entrambi ammettono che è stato bellissimo. Hope si mostra molto disponibile con Thomas, a cui chiede se ha bisogno di parlare. La conversazione poi tocca altri punti, che riguardano Liam. La giovane Logan non sa se sarà in grado di perdonare lo Spencer, che ancora una volta tradisce la sua fiducia trascorrendo una notte con Steffy.

Thomas le fa sapere che qualunque cosa lei deciderà di fare, la sosterrà. Nonostante ciò, le fa notare che il perdono deve anche essere guadagnato. Hope vuole lasciarsi tutto alle spalle, anche perché quella famosa notte sembra essere la chiave dell’omicidio di Vinny. Thomas spera solo che Liam sappia quanto è fortunato o cosa rischia se sbaglia di nuovo. Intanto, alla Spencer Publications, Bill e Liam discutono nuovamente su quanto accaduto a Vinny. Il giovane non riesce più a tenere questo enorme segreto, ma suo padre lo invoglia a dimenticare tutto.

Proprio in questo momento, giunge in ufficio Wyatt, che torna a essere sospettoso. In particolare, non capisce il motivo per cui suo padre e suo fratello siano in continuo contrasto. Bill e Liam riescono a girare la situazione a loro favore e non fanno capire nulla a Wyatt. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che, subito dopo, Liam si reca alla Forrester Creations, dove trova Hope e Thomas intenti a parlare. Inaspettatamente, il giovane Forrester si dichiara felice per entrambi, visto che hanno deciso di tornare a vivere insieme.

Thomas ammette che la morte di Vinny l’ha portato ad avere un altro punto di vista. Dall’altra parte, Liam confessa che ora capisce meglio il giovane Forrester. Un confronto pacifico, che sembra rappresentare la calma prima della tempesta. Infatti, quando verrà fuori la verità su quanto accaduto la notte della morte di Vinny, Thomas potrebbe reagire male! Nel frattempo, sembra esserci una tregua tra i due rivali, che non sono mai andati d’accordo. Va segnalato che quanto accaduto realmente a Vinny potrebbe anche unire questi due personaggi.

Nel corso delle puntate che stanno attualmente andando in onda in Italia, Thomas e Liam sono sempre pronti a scontrarsi. I due hanno modi di pensare completamente diversi e Hope si trova in mezzo. Ben presto, la Logan si ritrova nuovamente contro Thomas, quando Steffy racconta tutta la verità sul bacio che l’ha divisa da Liam!