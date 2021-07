Le anticipazioni americane dell’amata soap Beautiful, ci rivelano che Bill e Liam usciranno dal carcere. Ma una pesante rissa scoppierà a seguito della scoperta di un piano segreto di Justin. Ecco tutto quello che accadrà.

Il piano segreto di Justin

Le prossime puntate della soap Beautiful in onda negli Stati Uniti regaleranno un incredibile colpo di scena ai telespettatori. Liam e Bill usciranno dal carcere: i due erano finiti in arresto a causa del caso della morte del giovane Vinny. Ma una volta fuori, si accenderà una rissa tra due protagonisti. Andiamo con ordine. Thomas informerà Bill che Justin, suo avvocato, sta lavorando contro padre e figlio per farli rimanere in prigione. Il suo vero obiettivo, infatti, è impossessarsi dell’azienda degli Spencer approfittando della loro assenza. L’avvocato ritiene di essere stato umiliato negli ultimi anni e vuole la sua vendetta. Bill si era fidato di Justin, convinto che stesse lavorando per riassicurare la libertà sia a lui che a suo figlio.

Le indagini però, andando avanti evidenziano l’innocenza dei due e Bill e Liam usciranno presto di prigione. Spencer capisce che la situazione nella sua azienda è grave: il suo storico braccio destro ha cercato di rubargli gli affari. L’uomo si mette alla ricerca dell’avvocato e quando lo trova, decide di affrontarlo a muso duro. Bill colpirà Justin con un pugno in volto. Una rissa furiosa si accenderà, ma i due verranno fermati in tempo. Bill denuncerà Justin per alcune manovre all’interno della sua azienda, mentre l’avvocato sembra convinto della colpevolezza di padre e figlio nel caso di Vinny.

Con chi si schiererà Ridge?

Justin non si arrenderà e cercherà di impossessarsi della Spencer Publications e le anticipazioni ci rivelano che chiederà aiuto addirittura a Ridge. Quest’ultimo, come è noto, non ha mai nutrito grande stima per Bill, ma non potrebbe mai tradire Thomas.

Lo stilista, infatti, verrà salvato da Hope. La giovane Logan lo troverà rinchiuso all’interno di una gabbia nel seminterrato della Spencer Publications. Cosa sta accadendo? Dovremmo attendere le nuove puntate.