beautiful,-quinn-e-carter-smascherati:-svolta-di-eric,-zoe-lascia-la-soap

Nel corso puntate che andranno in onda in America nelle prossime due settimane, Brooke riuscirà a far sapere a tutti che la Fuller ha tradito il marito con Carter e scoppierà il caos; i telespettatori italiani assisteranno a questa fase della trama tra qualche mese

Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano una svolta importantissima per la trama! Eric e Zoe finalmente sapranno del tradimento di Quinn e Carter! Ma quali decisioni prenderanno i due dopo questa sconvolgente verità? Come si può immaginare, si ritroveranno a dover chiudere le loro rispettive storie d’amore. Successivamente faranno altre scelte altrettanto importanti sul loro futuro. Nelle puntate che andranno in onda in America nelle prossime due settimane, non mancheranno i colpi di scena!

I telespettatori assisteranno al momento in cui Brooke rivelerà a tutti la verità su Quinn e Carter. Ciò accadrà quando la Fuller sarà vicina a rinnovare le sue promesse matrimoniali con Eric. La designer di gioielli continuerà a sentirsi in colpa per aver tradito il Forrester e così organizzerà questo speciale evento. Prima ancora di iniziare, la Fuller cercherà rassicurazioni da Paris Buckingham, la sorella di Zoe e la prima a scoprire del tradimento. Le anticipazioni rivelano che Brooke ascolterà la loro conversazione, di nascosto.

Quinn supplicherà Paris di continuare a mantenere il silenzio. La Buckingham, però, non riuscirà a prendere una decisione: da una parte vorrebbe mettere in guardia Zoe, ma dall’altra sa che quest’ultima è felice con Carter. La notizia sul tradimento porterebbe la giovane modella a chiudere definitivamente la sua relazione con l’avvocato. A prendere la situazione in mano ci penserà Brooke. Dopo aver visto Quinn supplicare Paris, la Logan cercherà le risposte.

La madre di Hope si confronterà subito dopo con la Buckingham a cui chiederà di rivelarle qual è il segreto di Quinn. Ebbene, la sorellina di Zoe non riuscirà a mantenere il segreto e Brooke scoprirà così che Quinn e Carter hanno tradito Eric e Zoe. Cosa farà a questo punto la Logan? Si vendicherà! Nel corso dell’evento fermerà il Forrester e racconterà quanto appena scoperto.

A questo punto, chiaramente, si creerà il caos. Quinn e Carter dovranno dare delle spiegazioni. Intanto, Donna confesserà a Katie di essere ancora innamorata di Eric. E potrebbe essere proprio lei la futura metà del patriarca della famiglia Forrester. Tra loro c’è sempre stato un legame e ora potrebbe presentarsi una nuova opportunità. Le ultime indiscrezioni americane di Beautiful segnalano che Eric sarà pronto a chiedere il divorzio da Quinn.

L’ennesima bugia quella della Fuller, che questa volta avrebbe superato ogni limite per il Forrester! D’altronde è impossibile per lui accettare un tradimento del genere, anche perché Carter è un uomo di cui la famiglia Forrester si è sempre fidata. Pertanto, bisognerà anche capire se l’avvocato continuerà a lavorare per Eric e Ridge.

Intanto, è certo che Zoe lascerà la soap opera. Di fronte a questa verità, la giovane Buckingham deciderà di abbandonare Los Angeles. L’ultima puntata in cui sarà presente l’attrice Kiara Barnes sarà quella che andrà in onda America il prossimo 6 luglio.

L’interprete è pronta a buttarsi in un nuovo progetto, ovvero entrerà nel cast di Fantasy Island. Nel frattempo, nel futuro di Eric potrebbe presentarsi anche un’altra possibilità: una love story con Shauna. Non è da escludere una svolta del genere.