beautiful,-ridge-tradisce-thomas-e-si-allea-con-justin?-le-anticipazioni

Cosa accadrà nelle prossime puntate americane di Beautiful? Al momento le ultime anticipazioni vedono al centro dell’attenzione Justin Barber, il fidato amico degli Spencer. L’avvocato non porta avanti il suo lavoro a dovere e si scopre, con il passare dei giorni, che il suo è un piano per impossessarsi dell’azienda di Bill! Quest’ultimo, ignaro di ciò che sta accadendo fuori dalla prigione, attende di ricevere buone notizie.

Il pubblico americano ha scoperto questa realtà in quanto Justin rapisce Thomas. Il giovane Forrester viene a conoscenza della reale causa di morte di Vinny, il quale sceglie di suicidarsi. A questo punto, invece di approfittare della situazione, il figlio di Ridge intende salvare Liam e così si reca da Justin per fargli vedere cosa ha scoperto.

Qui, però, si ritrova di fronte a una realtà inaspettata: Justin non vuole far uscire di prigione Bill e Liam, ma vuole impossessarsi della Spencer Publications. Thomas viene rinchiuso in una gabbia dall’avvocato, in modo che non possa rivelare a nessuno cosa ha appena scoperto sulla morte di Vinny. A salvarlo ci pensa Hope!

Ebbene sì, le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che la Logan si preoccuperà per l’improvvisa scomparsa di Thomas e inizierà ad avere dei sospetti su Justin. Nelle prossime puntate che andranno in onda in America, Hope dovrà lottare duramente per liberare il Forrester dalla gabbia.

Tornato in libertà, Thomas avrà un confronto in prigione con Bill, a cui rivelerà le vere intenzioni di Justin. Come si può immaginare, lo Spencer sarà una furia contro il suo avvocato, che non avrà alcuna intenzione di fermarsi qui!

Il suo scopo sarà proprio quello di vendicarsi contro Bill, dopo anni di umiliazioni. E ora le ultime indiscrezioni fanno sapere che Justin cercherà di portare Ridge dalla sua parte, come alleato contro lo Spencer.

L’avvocato avrà bisogno di avere qualcuno nella sua “squadra” per mettere fuori gioco Bill. Pertanto spererà che Ridge sarà disposto a collaborare con lui. Si sa che il Forrester non nutre alcuna simpatia nei confronti dello Spencer, visto anche quanto accaduto con Brooke.

Non solo, Ridge incolpa Bill per l’arresto di Liam. Questa situazione non farà altro che aumentare la rabbia del Forrester nei confronti del suo rivale. Ed è proprio questo il dettaglio che Justin sfrutterà per convincerlo a remare nella sua direzione.

Ridge accetterà? Questo potrebbe portarlo a tradire Thomas. Quest’ultimo viene tenuto in ostaggio proprio dal Barber e solo per questo non dovrebbe neppure ascoltarlo.

Justin spererà che il desiderio di vendetta di Ridge su Bill superi la rabbia che prova per quello che accade a suo figlio. Non resta che attendere per scoprire cosa deciderà di fare lo stilista di Los Angeles!