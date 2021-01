Beautiful settimana 25-31 gennaio 2021 anticipazioni americane

Cosa succede nelle prossime puntate di Beautiful in onda dal 25-31 gennaio 2021? Ricordiamo che Beautiful è la nota soap opera statunitense creata da William J. Bell e Lee Philips Bell.

In onda sull’emittente televisiva CBS dal 23 marzo 1987, in Italia la soap è trasmessa ininterrottamente dal 1990! Scopri come ha festeggiato Beautiful i suoi trent’anni dall’arrivo in Italia! Nelle puntate precedenti Hope e Thomas sono rimasti in casa da soli; cosa accadrà adesso?

Scopriamolo insieme nelle prossime puntate di Beautiful settimana 25-31 gennaio 2021, leggi le anticipazioni americane!

Thomas Forrester e Hope Logan In Beautiful. Credits: BBL Distribution e Mediaset

Nei prossimi episodi della soap americana Steffy invita Liam a casa sua. Nel frattempo Ridge affronta Brooke facendole alcune domande dirette su di lei e sull’obiettivo finale di Hope. Ovviamente i due finiscono per litigare in nome del diritto di Hope di diventare tutore legale di Douglas. Intanto Hope inizia a cercare Douglas mentre Thomas si rifiuta di dirle dove si trova. Cos’ha in mente di fare?

Steffy cerca invece di rassicurare Liam convinto che Thomas possa essere ancora una minaccia per tutti loro. Così Liam decide di confidare a Steffy che suo padre Bill gli ha proposto di tornare alla Spencer Publications, e che lui ci sta pensando seriamente. Nel frattempo Hope fa una scoperta davvero sconvolgente.

Più tardi Ridge giura a Steffy che non permetterà a Thomas di lasciare la custodia di Douglas a Hope. Quest’ultima invece confida alla madre gli spaventosi eventi accaduti tra lei, Thomas e Douglas alla Forrester Creations.

continua a leggere dopo la pubblicità

In seguito, Liam rimane davvero sbalordito quando Hope gli comunica di essere diventata legalmente la madre di Douglas. Adesso che il ragazzo ha finalmente l’attenzione della moglie, ne approfitta per dirle di star per lasciare la Forrester Creations per tornare alla sua azienda familiare. Hope è sorpresa, ma ancora di più è tormentata dal senso di colpa per aver mentito a Liam.

Ridge decide di mostrare i disegni di Thomas a Steffy, ma quando scopre che Hope è riuscita ad ottenere la custodia del nipotino dà di matto, e si precipita a casa di Brooke per affrontarla insieme a Hope. Brooke intanto continua a rassicurare Hope che ha niente di cui preoccuparsi e nessun motivo per sentirsi in colpa. Riuscirà a convincerla davvero?

