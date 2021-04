Beautiful: Steffy pronta a sposarsi, una rivelazione però cambia tutto

La figlia di Ridge sta tentando di costruirsi una famiglia e, questa volta, non con uno Spencer: le ultime anticipazioni americane segnalano che una verità potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola

Le anticipazioni americane di Beautiful vedono Steffy pronta a sposarsi. Questa volta non raggiungerà nessuno Spencer all’altare. A fare breccia nel suo cuore ci pensa John Finnegan, meglio conosciuto come Finn. La giovane Forrester attende il suo secondo figlio dal bel dottore e ora dimostra di essere felice di creare una nuova famiglia. Dopo la nascita della piccola Kelly, per Steffy arriva dunque un’altra gravidanza. Come già si può sospettare, non mancano i colpi di scena in questa fase della trama. Infatti, la giovane stilista non sa se il figlio che attende sia di Liam oppure di Finn.

Questo dubbio dura per qualche tempo e riesce separare nuovamente lo Spencer e Hope Logan. Convinto di fare la cosa giusta, Vinny Walker (migliore amico di Thomas) cambia i risultati del test di paternità e fa in modo che esca il nome di Liam. Pertanto, Steffy è ormai certa che il padre del bambino che aspetta sia lo Spencer. Thomas riesce a scoprire la verità su quanto realmente accaduto e decide, questa volta, di non tramare alle spalle delle persone che ama. Così, confessa a Hope che il risultato del test di paternità, eseguito dalla sorella, è stato manomesso da Vinny.

Di fronte a questa verità, Steffy e Finn possono riprendere a progettare il loro futuro insieme, mentre Liam tenta di riconquistare la fiducia di Hope. Questa situazione, però, prende una svolta abbastanza drammatica. Vinny muore e il tenente Baker inizia le indagini per scoprire l’identità dell’assassino. Nel frattempo, però, un altro mistero verrà svelato nella soap opera americana. Da ormai qualche mese si parla di un segreto che riguarda l’affascinante Finn.

Il medico, attuale fidanzato di Steffy, non sa chi sia sua madre. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Finn scoprirà chi è sua mamma nelle prossime puntate! Ma non è questa la notizia che sta creando curiosità tra i telespettatori. Ad attirare l’interesse del pubblico è uno spoiler decisamente scoppiettante: la madre di Finn è un personaggio abbastanza noto nella soap! Di chi si tratta? Gli indizi portano verso un nome, quello di Quinn!

Ed ecco che ora le ultime anticipazioni fanno sapere che Steffy lotterà con la mamma di Finn quando la verità verrà a galla. Visto che di recente ha accettato la proposta di matrimonio del dottore, tutto potrebbe cambiare. La giovane Forrester potrebbe non essere più sicura di volere un futuro a fianco a Finn. Non solo, i telespettatori stanno anche portando avanti delle ipotesi inverosimili sulla vera identità del dottore, che potrebbe non essere chi dice di essere.

Ciò che sembra certo è che la madre biologica di Finn riuscirà a sconvolgere Steffy, che si ritroverà ad affrontare non pochi guai! Questo potrebbe nuovamente riportarla tra le braccia di Liam!