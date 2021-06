beautiful,-thomas-aiuta-liam-ma-viene-rapito:-inaspettato-chi-lo-rinchiude

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Thomas verrà reso prigioniero! Chi agirà contro il figlio di Ridge? Justin Barber, il legale degli Spencer. Quest’ultimo è al momento alla ricerca di soluzioni per permettere a Bill e Liam di uscire di prigione. Il suo capo lo mortifica durante un colloquio in carcere, di fronte a Wyatt, facendogli notare che dovrebbe lavorare di più per aiutarli in questa dura circostanza. In particolare, Bill teme che Liam possa crollare da un momento all’altro, in quanto è una persona molto fragile e sensibile.

Nel frattempo, proprio Thomas capirà che c’è qualcosa di sospetto nella morte di Vinny Walker. Neanche lui crede che Liam abbia ucciso il suo amico investendolo con l’auto di Bill. Il Forrester inizierà a pensare che qualcun’altro abbia spinto Vinny sul ciglio della strada in fin di vita. E in effetti la verità su questo omicidio dovrebbe rappresentare il colpo di scena che la soap opera ha promesso ai telespettatori americani.

Nelle prossime puntate americane di Beautiful pare usciranno fuori dei messaggi inviati da Vinny, prima di morire. Proprio le ultime parole di Walker porteranno Thomas a prendere la decisione di indagare sull’omicidio. Le indiscrezioni rivelano che si avvicinerà alla verità, che lo metterà inevitabilmente in pericolo di vita.

Intanto, Bill pretende che Justin continui a lavorare sul caso e che sia Wyatt a prendere il controllo della Spencer Publications. L’avvocato, però, durante il mortificante colloquio in carcere appare abbastanza arrabbiato. Liam, invece, chiede proprio a Thomas di prendersi cura di Hope e dei bambini in sua assenza. La sua richiesta sconvolge un po’ tutti, visti i trascorsi con il Forrester.

Ma il figlio di Ridge, nei prossimi episodi in onda in America, dimostrerà di non avere alcuna intenzione di approfittare di questa situazione, come in molti potrebbero immaginare. Avrà la possibilità di riconquistare Hope, eppure non sembrerà tentato a farlo. Ed ecco che otterrà delle informazioni che dimostreranno l’innocenza di Liam!

Una svolta davvero inaspettata, in quanto ultimamente il pubblico ha sempre visto lo Spencer e Thomas come due grandi nemici. Ebbene, il figlio di Ridge si recherà subito da Justin con le prove. Ma, in questa circostanza, accadrà qualcosa di inaspettato. Le ultime indiscrezioni fanno sapere che il legale degli Spencer renderà suo prigioniero Thomas!

Sembra proprio che Justin voglia che Bill e Liam restino in prigione e che abbia un piano oscuro in mente! Quando il Forrester riprenderà conoscenza, si ritroverà rinchiuso. Pare che l’avvocato voglia impossessarsi della Spencer Publications e sarebbe questo il motivo per cui si arrabbia quando Bill lo informa che sarà Wyatt ad avere il controllo dell’azienda.

Va segnalato che, durante il colloquio con Liam, Steffy propone di trovare un altro avvocato. Dunque, sembra che il colpo di scena della morte di Vinny sia legato proprio a Justin. Si rivelerà essere un traditore degli Spencer? Sicuramente il legale ha abbastanza esperienza per mettere in atto un piano e impossessarsi dell’azienda.

In questo caso, dovrebbe entrare in gioco Wyatt, il quale avrà una grande responsabilità! C’è anche da considerare che Justin non potrà tenere per sempre imprigionato Thomas. Dunque, bisognerà capire come si evolverà questa situazione.