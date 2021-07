beautiful,-tutti-gli-attori-morti-della-nota-soap-opera-americana

La famosissima soap opera ‘Beautiful’ va ormai in onda da più di 30 anni e, in tutto questo tempo, sono stati tanti gli attori che sono morti.

Nel piccolo schermo italiano, la prima puntata della serie fu trasmessa nel 1990 inizialmente su Rai 2 e, infine, su Canale 5. Sono stati tantissimi le vicende raccontate e i personaggi conosciuti: molti di loro, hanno anche abbandonato la soap e non sono più apparsi durante i vari episodi. Ci sono poi stati anche coloro che non ce l’hanno fatta, e sono morti durante le riprese, lasciando un vuoto incolmabile in milioni di telespettatori in tutto il mondo. Questi sono solo alcuni degli attori morti di ‘Beautiful‘.

Dalene Conley: l’addio all’indimenticabile attrice

Uno dei personaggi più amati e apprezzati nella storia della famosissima soap opera è stata sicuramente Sally Spectra, che riusciva a conquistare sempre i cuori dei telespettatori. L’attrice che interpretava questo ruolo era Darlene Conley, interprete davvero molto amata in tutto il mondo.

Purtroppo la donna ha perso la sua battaglia contro un tumore allo stomaco e, all’età di 73 anni, è improvvisamente morta lasciando un dolore enorme a tutti i fans della serie. Nonostante questo, gli sceneggiatori di ‘Beautiful‘ non hanno voluto cancellare il suo personaggio, raccontando così che Sally è volata su un’isola a godersi la pensione.

Gli altri attori morti di ‘Beautiful’

Tra gli attori a cui è stato detto addio, c’è stato anche Joseph Mascolo, che nella soap interpretava Massimo Marone, ossia il padre biologico di Ridge Forrester. Trascorsa una bellissima carriera, l’uomo è morto all’età di 87 anni dopo essere stato colpito dall’Alzheimer, che aveva condizionato l’ultimo periodo della sua vita.

Inoltre, è venuto a mancare anche Fred Willard, attore e umorista che aveva interpretato i suoi ruoli sia in ‘Beautiful‘ sia in ‘Modern Family‘. Nella soap, l’uomo era Fred, il fratello di Eric Foster e padre di Ivy.

Infine, c’è stato anche Joseph Campanella che ha interpretato l’avvocato Jonathan Young dal 1996 al 2005. L’attore è venuto a mancare nel 2018 quando, all’età di 94 anni, ha avuto alcune complicanze legate al morbo di Parkinson.