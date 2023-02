Bêbado, motorista inabilitado bate de frente com árvore em avenida de Porto Velho

Acidente foi na avenida Imigrantes. Motorista estava com documento do carro também atrasado. Árvore quebrou após ser atingida por carro, em Porto Velho

Rede Amazônica/Reprodução

Um motorista perdeu o controle da direção do carro que conduzia e bateu de frente com uma árvore, nesta sexta-feira (3), na avenida Imigrantes, em Porto Velho, próximo ao cruzamento ao cruzamento com a Guaporé.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista estava sob o efeito de bebidas alcoólicas, e por isso foi preso em flagrante.

Durante atendimento da ocorrência, os PMs descobriram que o veículo estava com a documentação atrasada e o motorista não tinha carteira de habilitação.

Documento do carro estava vencido, segundo polícia

Rede Amazônica

Além do motorista, no veículo estava uma mulher. Devido ao impacto contra a árvore, os dois ficaram com escoriações leves.

Após ser preso, o motorista foi levado para a delegacia e ficou à disposição da Justiça.

Vittorio Ferla