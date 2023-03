“Bebê aposentado”: Menino de São José dos Campos que adora limpar casa faz sucesso nas redes sociais

O pequeno Bento, de dois anos e três meses, viralizou nas redes depois da mãe gravar vídeos brincando com o hábito do filho de limpar a casa e brincar com materiais de limpeza. Criança que adora limpar casa faz sucesso nas redes sociais

A rotina “alternativa” de uma criança de dois anos e três meses tem viralizado e chamado atenção das redes sociais. Enquanto a diversão dos pequenos costuma ser os brinquedos convencionais, a do Bento Pasquareli está na limpeza de casa.

No Instagram e no TikTok, redes de publicação de vídeos curtos, o bebê de São José dos Campos (SP) aparece com vassouras, rodos, borrifadores e panos, sempre com o mesmo objetivo: deixar os móveis e objetos da casa brilhando.

Leia mais notícias do Vale do Paraíba e região

Várias publicações bem-humoradas do Bento ultrapassam a marca de um milhão de visualizações. As contas somam mais de 300 mil seguidores e 20 milhões de curtidas.

“Bebê aposentado”: Criança de São José dos Campos que adora limpar casa faz sucesso nas redes sociais

Reprodução/TV Vanguarda

O sucesso é administrado pela mãe da criança, Camila Pasquareli. De acordo com ela, tudo começou quando o menino ganhou alguns materiais de limpeza de brinquedo.

“Um dia eu estava rodando a internet, achei vassouras e rodos (de brinquedo) muito baratinhos e comprei. Ele não tinha nem um ano ainda, não sabia nem andar, mas quando chegou se apaixonou”, conta Camila.

Desde então, esses tem sido os melhores amigos de Bento, que tem ainda outros costumes inusitados para crianças da idade, como por exemplo tomar chá e visitar a feira da cidade.

“Bebê aposentado”: Criança de São José dos Campos que adora limpar casa faz sucesso nas redes sociais

Reprodução/TV Vanguarda

A fama o rendeu o apelido de “bebê aposentado”, um estilo de vida que ele gosta de recomendar aos amigos mais novos.

“A lembrancinha de aniversário para as crianças foram vassouras e rodos. Ele quer espalhar essa palavra da faxina pelo mundo”, lembra a mãe. A festa de dois anos, cujo tema foi aposentadoria, contou com enfeites que faziam referências a coisas mais presentes na vida dos idosos, como o INSS.

É óbvio que tudo não passa de uma brincadeira, mas, para os pais do Bento, além da diversão, o hobby diferente pode garantir aprendizados importantes para a vida adulta.

“O exemplo que estamos passando para o Bento é saudável porque ele vai aprender a ser um homem funcional, que vai morar sozinho, saber cozinhar, limpar a casa. Isso tudo é importante para formar um ser humano capacitado a enfrentar a vida adulta”, diz o pai Daniel da Costa.

“Bebê aposentado”: Criança de São José dos Campos que adora limpar casa faz sucesso nas redes sociais

Reprodução/TV Vanguarda

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

pappa2200