Câmeras de segurança da base da Polícia Militar registraram a ação dos PMs. Nas imagens, é possível ver a mãe chegando à base noroeste da Polícia Militar de Bauru (SP) com a criança no colo. Bebê de 12 dias engasga e é salvo por policiais militares no interior de SP; vídeo

Um bebê de apenas 12 dias de vida foi salvo por policiais militares depois de ficar engasgado, em Bauru (SP). Câmeras de segurança da base da Polícia Militar registraram a ação dos PMs. O caso ocorreu na noite de domingo (12).

Nas imagens, é possível ver a mãe chegando à base noroeste da Polícia Militar de Bauru com a criança no colo. Ela desce do carro e entra no local à procura de ajuda. (Veja no vídeo acima).

PMs salvam bebê engasgado, em Bauru (SP)

Polícia Militar/Divulgação

De acordo com a PM, a mãe suplicava por socorro e disse que filho, o pequeno José, de 12 dias de vida, não conseguia respirar por conta de um engasgamento.

Neste momento, os policiais se aproximam e pegam a criança, enquanto a mãe, desesperada, se ajoelha ao lado de fora da base.

Mãe procurou ajuda da PM após bebê ficar engasgado em Bauru (SP)

Polícia Militar/Divulgação

Ainda nas imagens, é possível ver um dos policiais segurando o bebê em um dos braços e batendo nas costas dele. A manobra, conhecida como tapotagem, consiste em colocar a vítima sobre o colo, com a cabeça levemente mais baixa que o tronco, e dar tapas firmes nas suas costas.

Após o procedimento, o policial levanta a criança, olha se ela está reagindo e volta a realizar a manobra. Segundos depois, eles saem em direção à viatura e partem para a unidade de saúde.

Ainda de acordo com a PM, a criança recuperou a consciência e a respiração ainda na base e foi levada para atendimento médico, sendo liberada depois.

Câmeras de segurança da base da Polícia Militar registraram a ação dos PMs

Polícia Militar/Divulgação

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vito Califano