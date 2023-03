Bebê de 9 meses está na UTI após ser picada por escorpião em escola de Ibaté

Menina foi atacada pelo animal peçonhento na terça-feira (28), no Jardim Cruzado. Estado de saúde dela não foi divulgado pela Santa Casa de São Carlos. Escola Municipal Edith Benini em Ibaté

Uma bebê de 9 meses está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de São Carlos (SP) após ser picada por um escorpião na Escola Municipal Edith Benini, no Jardim Cruzado, em Ibaté (SP).

A menina foi atacada pelo animal peçonhento na terça-feira (28). O estado de saúde dela não foi divulgado pelo hospital, mas a mãe postou em uma rede social que ela está fora de perigo. (veja abaixo).

Escorpião amarelo é mais comum na zona urbana e o que causa mais acidentes

Por conta da criança estar hospitalizada na UTI, a família só pode ver a paciente dentro dos horários de visita estabelecidos pelo hospital.

A reportagem questionou a Prefeitura de Ibaté quando foi a última dedetização feita no prédio da escola, qual o profissional que estava responsável pela aluna no horário do acidente e quais medidas a administração tomou após a criança ser picada e aguarda retorno.

Em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo, o chefe de gabinete, Paulo Melo, disse que após ser picada a criança foi levada ao Programa de Saúde da Família (PSF), onde foi atendida por uma pediatra.

“Em seguida foi encaminhada ao hospital municipal e posteriormente foi para a Santa Casa de São Carlos onde encontra-se internada. Foi muito rápido atendimento dado a essa criança assim que constatado que ela havia sido picada por um escorpião”, disse.

Segundo ele, a prefeitura presta apoio à família. O chefe de gabinete disse ainda que todas as unidades escolares do município passam por constante manutenção, desde roçagem, capinagem e limpeza. “É uma tragédia o que aconteceu. Em 20 anos, foi a primeira vez que registrou um caso desse”, disse.

Bebê de nove meses é picado por escorpião em creche municipal de Ibaté

Repercussão nas redes sociais

Uma publicação feita nas redes sociais por uma amiga da mãe da bebê ganhou as redes nesta quarta-feira (1º).

Na publicação a mulher pede para que todos façam uma “corrente de oração pra filhinha da amiga” que foi picada por um escorpião.

“Juntos somos mais fortes, a pequena vai vencer essa luta, eu creio”, escreveu Kevellyn Trindade.

O post deve dezenas de comentários, compartilhamentos e curtidas.

Uma publicação da mãe da criança nas redes sociais afirma que ela está fora de perigo. “Agora a tarde será diminuido o sedativo para ela acordar e tentar fazer a remoção do tubo de oxigênio para ver como ela reage. Se tudo for bem, minha criança vai para casa”, escreveu.

Outro caso na mesma semana

No domingo (26), um menino de 3 anos foi picado por um escorpião na zona rural de São José do Rio Pardo (SP).

O menino foi levado para o Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas e teve alta dias depois.

Como evitar picadas e aparecimento de escorpiões?

Veja como diminuir o aparecimento de escorpiões nesta época do ano

verifique cuidadosamente calçados, roupas, toalhas e roupas de cama antes de usá-los;

limpe periodicamente ralos de banheiro, cozinha e caixas de gordura;

mantenha camas e berços afastados, no mínimo, 10 cm da parede;

evite que lençóis toquem o chão;

feche frestas nas paredes, móveis e rodapés para que não sirvam de esconderijo para os escorpiões;

use telas nas aberturas dos ralos, pias e tanques.

O que fazer em caso de picada?

Aprenda o que fazer caso seja picado por escorpião

A recomendação é ir imediatamente ao serviço de saúde mais próximo. Se possível, faça uma foto para identificação da espécie, permitindo assim uma avaliação mais eficaz sobre a gravidade do acidente.

Vale lembrar que não é em todo caso de acidente que o soro antiveneno (antiescorpiônico) será indicado, e apenas o profissional de saúde poderá fazer essa avaliação.

É importante limpar o local da picada com água e sabão pode ser uma medida auxiliar, desde que não atrase a ida ao serviço de saúde.

Se possível, capture o animal com um pote plástico.

