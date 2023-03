Bebê de 9 meses picada por escorpião deixa UTI e segue internada em Ibaté para observação

Mãe informou estado de saúde da filha em post na rede social. Acidente aconteceu no dia 28 de fevereiro na Escola Municipal Edith Benini, no Jardim Cruzado. Escola Municipal Edith Benini, em Ibaté, foi fechada para limpeza, após bebê ser picada por escorpião

Paulinho Chiari/EPTV

A bebê de 9 meses picada por um escorpião deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de São Carlos (SP) e foi transferida para Ibaté (SP), onde permanece internada. A informação foi divulgada pela mãe da criança em uma rede social na noite de terça-feira (7).

“Ela está bem graças a Deus, mais precisa ainda ficar em observação. Agradeço a todos pela preocupação e peço desculpas a quem eu ainda não respondi, foi uma semana cruel. Assim que tudo ficar bem respondo a todos”, diz o texto do post.

Escorpião amarelo é mais comum na zona urbana e o que causa mais acidentes

Tony Winston/Agência Brasília

A menina foi picada por um escorpião no dia 28 de fevereiro quando estava na Escola Municipal Edith Benini, no Jardim Cruzado.

Em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo, o chefe de gabinete, Paulo Melo, disse que após ser picada a criança foi levada ao Programa de Saúde da Família (PSF), onde foi atendida por uma pediatra. Em seguida, ela foi encaminhada ao hospital municipal e, posteriormente, foi para a Santa Casa de São Carlos.

De acordo com a prefeitura, uma dedetização foi realizada recentemente na unidade e estava no prazo de vigência. “Informamos que a escola já se encontrava em excelentes condições de higienização e limpeza, tendo recebido, recentemente, além da dedetização, os serviços de capinação e roçagem”, informou.

Na quinta-feira (2), a escola foi fechada como medida preventiva para limpeza do entorno. A creche voltou a funcionar na segunda-feira (6).

Redução de professores

A Prefeitura de Ibaté (SP) diminuiu, neste ano, o número de professores por sala nas creches, deixando, ao invés de dois, apenas um profissional em cada classe, segundo o professor Hícaro Costa, membro eleito para compor o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) do município e o Conselho Municipal de Educação.

A prefeitura nega que o sistema de atendimento aos alunos tenha mudado. “Apenas precisamos fazer uma adequação até que concurso público fosse concluído, a fim de garantir que cada sala tivesse um professor. Com a homologação do concurso, estamos reestruturando o quadro”, informou por meio da assessoria de imprensa.

A gestão municipal informou ainda que, na quinta (2), foi publicada a 3ª convocação dos candidatos aprovados no concurso, que foi homologado em 2 de fevereiro.

