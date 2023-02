Bebê de três meses e outras duas pessoas morrem de Covid-19 no Tocantins

Estado registrou 350 novos casos da doença nesta segunda-feira (6). Desde o início da pandemia o estado soma 364.607 confirmações da doença e 4.231 mortes. Governo diz que casos de Covid-19 aumentaram no Tocantins

Divulgação/Governo do Tocantins

O boletim epidemiológico desta segunda-feira (6) confirmou 350 casos de Covid-19 no Tocantins. Três novas mortes também foram notificadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), entre elas um bebê de apenas três meses. Desde o início da pandemia o estado soma 364.607 confirmações da doença e 4.231 mortes.

Apenas um diagnóstico de Covid-19 foi feito nas últimas 24 horas. Os demais são exames de dias anteriores que foram informados, pelos municípios, nesta segunda-feira.

As mortes

Homem, 53 anos. Residente em Ponte Alta do Tocantins. Comorbidades: síndrome Down. Óbito em 27/01/2023 no Hospital Municipal de Ponte Alta.

Bebê, três meses. Residente em Araguaína. Comorbidades: não relatada. Óbito em 31/01/2023 no Hospital Municipal de Araguaína.

Homem, 80 anos. Residente em Figueirópolis. Comorbidades: insuficiência renal aguda. Óbito em 15/01/2023 no Hospital Regional de Gurupi.

Novos diagnósticos

Dentre os novos diagnósticos Palmas foi responsável por 47. Porto Nacional ficou em segundo com 32 e Gurupi em terceiro, com 27.

Todos os 139 municípios do Tocantins têm casos confirmados da doença. Veja abaixo as 10 cidades mais afetadas pela pandemia. A lista completa pode ser conferida no site sobre coronavírus da Secretaria Estadual de Saúde.

Do total de casos, 360.267 pacientes se recuperaram e 109 estão com o vírus ativo. Ao todo, 20 pessoas estão hospitalizadas por causa da doença, sendo que 15 fazem tratamento em leitos de UTI públicos. Os outros pacientes estão em leitos clínicos públicos e particulares.

Cidades mais afetadas pela pandemia

Palmas – 89.055 casos e 735 mortes

Araguaína – 53.300 casos e 631 mortes

Gurupi – 26.161 casos e 298 mortes

Porto Nacional – 16.553 casos e 224 mortes

Paraíso do Tocantins – 15.196 casos e 213 mortes

Colinas do Tocantins – 10.549 casos e 165 mortes

Formoso do Araguaia – 5.416 casos e 73 mortes

Tocantinópolis – 4.393 casos e 60 mortes

Miracema – 4.365 casos e 59 mortes

Miranorte – 4.314 casos e 65 mortes

