Bebê de três meses morre após mãe dormir sobre ela em Garça

Segundo Polícia Civil, a jovem de 23 anos adormeceu enquanto amamentava a filha. Causa da morte ainda vai ser apurada. Uma criança de apenas três meses morreu após a mãe dormir sobre ela em Garça (SP), na quarta-feira (15).

Segundo a Polícia Civil, a jovem de 23 anos amamentava a filha durante a madrugada quando adormeceu. Ela foi acordada por uma vizinha por volta das 8h, momento em que percebeu que a criança não estava respirando.

A menina foi levada pela mãe a uma Unidade de Saúde da Família (USF). Na unidade, foi constatado que ela apresentava sinais de parada cardiorrespiratória.

Após os primeiros socorros para engasgos, a criança foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para ser reanimada, mas não resistiu e morreu.

De acordo com a polícia, a menina não possuía marcas de agressões ou maus-tratos. A causa da morte ainda vai ser apurada pelo exame necroscópico.

O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

