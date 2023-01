Bebê e menino de 8 anos ficam soterrados após muro desabar e atingir casa em Barra Mansa

Acidente aconteceu no bairro Siderlândia. Segundo a prefeitura, um casal e outras duas crianças também estavam no imóvel. Todas as seis vítimas foram socorridas para a Santa Casa com ferimentos leves. Muro desabou e atingiu casa no bairro Siderlândia, deixando duas crianças soterradas

Divulgação/Defesa Civil

Um bebê, de um ano, e um menino, de oito, ficaram soterrados após um muro desabar e atingir uma casa em Barra Mansa (RJ) na madrugada desta segunda-feira (30). O acidente aconteceu no bairro Siderlândia.

“Um muro de contenção de sacos de cimento cedeu na Rua A e parte da via desabou. Com a queda e deslizamento, uma residência localizada abaixo do nível da via foi afetada”, explicou o coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos.

Um casal e outras duas crianças também estavam no imóvel — todos dormindo. As seis vítimas, incluindo as duas soterradas, foram resgatadas com ferimentos leves pelo Corpo de Bombeiros e levadas para a Santa Casa.

Por motivos de segurança, a Defesa Civil interditou cinco residências e a rua em que o muro desabou. Os carros dos moradores foram retirados e apenas o tráfego de ambulâncias está permitido no local.

Defesa Civil vistoria área afetada no bairro Siderlândia

Divulgação/Defesa Civil

Os desalojados foram cadastrados pela Secretaria de Assistência Social para ter acesso ao Aluguel Social, enquanto a família foi abrigada na casa de amigos. A pasta também disponibilizou cesta básica para auxiliar as vítimas e estuda um ponto de apoio, se necessário, até a liberação do subsídio.

Nesta manhã, equipes da Secretaria de Manutenção Urbana foram acionadas para impermeabilizar o solo — serviço para impedir que a água da chuva cause umidade e infiltração em ambientes.

Os profissionais também atuaram na Rua Suinã, onde o muro de uma residência caiu e atingiu dois postes. A Light, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, foi acionada para restabelecer as estruturas.

Alerta da Defesa Civil

Em nota, a Defesa Civil disse que monitora áreas de risco da cidade e possui sirenes de alertas de emergência, mas recomenda aos moradores residentes próximo a encostas que se abriguem em locais seguros ao observar sinais de água escoando pelos morros ou rachaduras.

O órgão pode ser acionado através do telefone 199 ou (24) 3028-9370. Os bombeiros atendem pelo número 193.

