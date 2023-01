Bebê em cadeirinha sai ileso de acidente envolvendo 3 veículos em RO

Mesmo não tendo se ferido, foi levado ao hospital para ser avaliado. Suspeita é que um dos carros aquaplanou, o que teria causado a batida. Carros colidem na BR-364, em Ariquemes (RO), na segunda-feira (30)

Reprodução

Carros colidem na BR-364, em Ariquemes (RO), na segunda-feira (30)

Reprodução

Um bebê que estava em uma cadeirinha saiu ileso de um acidente envolvendo três veículos e que deixou três feridos na BR-364, entre Ariquemes e Porto Velho, na noite de segunda-feira (30).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele estava no bebê conforto e mesmo não tendo se ferido, foi levado ao hospital para ser avaliado.

Leia mais: especialista reforça cuidados que devem ser tomados para segurança das crianças em viagens

Veja também: viajar com crianças no carro fora da cadeirinha é infração gravíssima

Acidente envolveu três veículos em Ariquemes, RO, na noite de segunda-feira (30)

Reprodução

O acidente foi durante a noite de segunda e de acordo com a PRF, chovia no momento da colisão. A suspeita é que um dos carros aquaplanou, o que teria causado a batida. Na manhã de terça-feira (31), os destroços dos veículos ainda estavam nas margens da rodovia.

Dicas de direção: chuva leve também gera risco de aquaplanagem

Um dos socorristas do Samu informou que quando chegou ao local, a mulher que estava no carro com o bebê fraturou o fêmur e foi atendida prontamente.

A Rede Amazônica tenta contato com o hospital do município, para saber o estado de saúde dos outros ocupantes dos veículos.

Vito Califano