Bebê morre após carro atropelar mãe que levava crianças para creche em bicicleta

Acidente aconteceu em Santa Rosa do Tocantins, na região central do estado. Motorista do carro era a diretora da própria unidade escolar em que a criança estudava. Bebê morreu após bicicleta ser atropelada

Uma bebê morreu após a bicicleta em que ela era transportada pela mãe ser atingida por um carro. A criança foi identificada como Ana Clara Oliveira de Souza. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (7) em Santa Rosa do Tocantins, na região central do estado.

A TV Anhanguera apurou que uma mulher estava levando as duas filhas para creche na bicicleta, quando foi atingida por um carro em um cruzamento. A motorista do veículo era a diretora da própria unidade escolar. As informações foram repassadas pelo prefeito da cidade.

Segundo o relatório da Polícia Militar, a motorista envolvida no acidente prestou socorro às vítimas e levou a mãe e as crianças até a unidade básica de saúde da cidade. Depois saiu do local com medo de represálias dos parentes das vítimas.

A bebê que morreu tinha pouco mais de um ano. A outra criança, de dois anos, foi encaminhada para a maternidade Tia Dedé, em Porto Nacional, mas não há informação sobre o estado de saúde.

A perícia esteve no local do acidente e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil. A Prefeitura de Santa Rosa do Tocantins emitiu uma nota de pesar e o prefeito, Levi Teixeira (Solidariedade), lamentou o ocorrido.

“Lamento o corrido e estou mobilizando as equipes do Cras para dar assistência a família. É um momento muito triste e estou extremamente sensibilizado. Santa Rosa do Tocantins está de luto nesse momento”, disse.

Nota de pesar emitida pelo município

