Bebê morre após carro bater em poste em SC; motorista tinha odor etílico, dizem bombeiros

Mãe e padrasto da criança ficaram feridos. Segundo a PM, condutor também não tinha CNH. Acidente ocorreu em Itajaí. Carro fica destruído após batida em poste em Itajaí

Polícia Militar/Divulgação

Um bebê morreu e a mãe e o padrasto dele ficaram feridos após um carro bater contra um poste em Itajaí, no Litoral Norte, na madrugada desta sexta-feira (10). O Corpo de Bombeiros Militar afirmou que o motorista, o padrasto, apresentava odor etílico e a PM, que ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A batida frontal contra o poste ocorreu por volta de 0h40 no bairro Cidade Nova. O carro era um Tipo com placas de Gaspar, no Vale do Itajaí, informou a Polícia Militar.

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram o bebê deitado e coberto por uma manta, colocada por moradores. A criança já estava sem sinais vitais.

A idade do bebê não foi confirmada, mas é em torno de 1 ano, conforme os bombeiros. Como a criança estava já fora do carro, não foi possível descobrir se ela estava na cadeirinha, mas havia o equipamento de segurança na cena do acidente (veja na foto abaixo).

Cadeirinha vista na cena do acidente em que carro bateu em poste em Itajaí

Polícia Militar/Divulgação

O motorista e padrasto, de 26 anos, estava consciente, mas não falava, segundo os bombeiros. Ele teve um corte na cabeça, suspeita de traumatismo cranioencefálico, ferimentos no peito e braços e corte na perna direita. Ele estava sem o cinto de segurança.

No banco do passageiro dianteiro estava a mãe do bebê, de 20 anos. Ela estava consciente, conforme os bombeiros, e tinha ferimentos no rosto e reclamava de dor nas pernas.

Os dois adultos foram levados ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, pelos bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A unidade não repassou informações sobre o estado de saúde das deles. A PM informou que eles fizeram cirurgias.

A Polícia Científica esteve no local para atendimento do bebê.

Vittorio Ferla