Bebê nasce dentro de ambulância em movimento e emociona socorristas em SP

Caso aconteceu em Praia Grande (SP). Mulher entra em trabalho de parto dentro de ambulância em movimento, em Praia Grande (SP)

Uma mulher entrou em trabalho de parto dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Os socorristas descreveram a chegada do bebê, com o veículo em movimento, como um momento “emocionante e especial”.

Segundo a administração municipal, a equipe do SAMU foi acionada para atender a ocorrência no bairro Anhanguera. A enfermeira Adriana Oliveira junto a médica Cristiane Gonçalves e o motorista Adriano Carvalho pretendiam levar Carolina Rocha, de 24 anos, ao Hospital Irmã Dulce.

No meio do trajeto, já na Via Expressa Sul, o quadro gestacional evoluiu rapidamente. Ao avaliarem a situação, os profissionais definiram que o menino teria que nascer no próprio veículo. O parto iniciou com a ambulância ainda em movimento.

O motorista Adriano estacionou o veículo para que o bebê pudesse chegar ao mundo com mais segurança. “Foi tudo muito rápido. Somos capacitados para efetuar os atendimentos com o máximo de agilidade possível. É algo que já faz parte do nosso dia a dia. Assim que encontrei um espaço, consegui estacionar a ambulância”, explicou ele.

Assim, os profissionais trouxeram à vida o mais novo praiagrandense. “Foi um momento muito emocionante e especial. Jamais esquecerei o momento em que o bebê foi para os braços da mãe e do pai”, disse a enfermeira Adriana.

A mãe Carolina ficou emocionada após dar à luz ao pequeno Abrahão. “Eles são anjos na vida do meu filho. Devo a vida dele a esses profissionais incríveis. Jamais esquecerei do que fizeram por nós”, disse.

O pai do pequeno Abrahão não poupou elogios aos profissionais. “Vocês fizeram a diferença na vida da nossa família. Quando o Abrahão for mais velho, vamos contar essa história para ele, sempre com um capítulo especial para esses três anjos do Samu”, finaliza o pai, Edson de Sá e Silva.

Socorristas ficaram emocionados com a chegada do bebê Abrahão na ambulância de Praia Grande (SP)

