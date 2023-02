Bebê nasce durante inauguração da hamburgueria dos pais em RO: ‘foram seis contrações em 10 minutos’

Thainá planejava ir ao salão de beleza, e depois ir para inauguração da empresa da família. Planos foram modificados quando ela começou a sentir contrações constantes. Thainá Vilela e Gustavinho logo após o parto

Thainá Vilela/Arquivo Pessoal

Apressado: é como podemos chamar o Gustavinho. Isso porque ele decidiu nascer cerca de 15 dias antes da data prevista, justamente quando a mãe, Thainá Vilela, e o pai, Gustavo Guterres, inauguravam uma franquia de hambúrgueres na cidade de Jaru (RO).

“Meus planos eram sair de lá [do trabalho], ir no salão fazer uma escova e ir pra inauguração”, conta Thainá.

Mas os planos tiveram que ser rapidamente modificados quando ela começou a sentir contrações frequentes, mesmo que a previsão fosse do bebê nascer apenas no dia 6 de março, em uma cesárea.

“O normal é você ter duas ou três contrações a cada 10 minutos, que são contrações de treinamento. Durante 10 minutos eu tinha seis contrações”.

Enquanto toda a família trabalhava para inaugurar a franquia, Thainá tentava descobrir se o bebê estava nascendo. Para não preocupar ninguém, decidiu ir sozinha até o Hospital Municipal para uma consulta.

“Eu tinha muita preocupação de ter [parto] normal e não dar tempo de chegar porque de Jaru pra Ouro Preto [cidade vizinha] é mais ou menos 40 minutos… até uma hora [de distância]”.

E a preocupação se tornou realidade quando o médico disse que se Thainá quisesse fazer o parto cesáreo no médico que a atendeu durante toda a gravidez, ela precisava ir urgentemente para Ouro Preto porque o bebê deveria nascer em pelo menos 24 horas.

Thainá e o marido, Gustavo, na maternidade

Thainá Vilela/Arquivo Pessoal

“Eu pensei que o Gustavo não ia acreditar em mim. Eu falei: ‘doutor, eu sei que não é muito profissional, mas você manda um áudio pro meu marido e fala pra ele da situação? Ele não vai acreditar em mim, a gente tá inaugurando uma franquia hoje e eu não sei o que fazer'”, relembra Thainá, bem humorada.

Foi quando a correria de verdade começou. A família foi convocada para o nascimento do Gustavinho, os funcionários cuidaram da inauguração e os pais pegaram a estrada até Ouro Preto, uma distância de quase 44 quilômetros.

O bebê nasceu com 37 semanas, um pouco antes do esperado, mas super saudável para o alívio dos pais.

Gustavinho nasceu com 37 semanas

Thainá Vilela/Arquivo Pessoal

valipomponi