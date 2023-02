Bebê Yanomami de sete meses morre com pneumonia no único hospital infantil de Roraima

Da comunidade Wathou, na Terra Indígena Yanomami, a criança estava internada desde o dia 23 de fevereiro no Hospital da Criança. Morte do bebê foi registrada um dia depois que outra criança indígena morreu na Terra Yanomami. Uma pessoa segura a mão de criança Yanomami desnutrida no Hospital da Criança Santo Antônio, em Boa Vista, Roraima

Michael Dantas/AFP

Um bebê Yanomami de sete meses morreu com pneumonia no Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA). A morte foi confirmada pela prefeitura de Boa Vista, responsável pela unidade, nesta terça-feira (28).

Da comunidade Wathou, na Terra Indígena Yanomami, a criança estava internada desde o dia 23 de fevereiro no único hospital infantil de Roraima. Na última sexta-feira (25), o bebê foi transferido para UTI, mas morreu no dia seguinte, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

A morte do bebê foi registrada um dia depois que outra criança indígena morreu na Terra Yanomami. Ela tinha desnutrição e também estava com pneumonia. A vítima estava internada em Surucucu, unidade referência em saúde do território.

Maior território indígena do país, a Terra Yanomami enfrenta uma crise humanitária sem precedentes, com casos graves de indígenas com malária e desnutrição severa – problemas agravados pelo avanço de garimpos ilegais nos últimos quatro anos.

Quando há o agravamento do quadro na Terra Indígena e a doença não pode ser tratada na própria comunidade, as crianças são removidas de avião para Boa Vista, onde recebem atendimento no HCSA.

Administrada pela prefeitura de Boa Vista, a unidade de saúde é a única em Roraima que atende crianças até 13 anos. O hospital também costuma receber pacientes da Guiana e Venezuela, países que fazem fronteira com o Brasil.

No último dia 5 de fevereiro um bebê Yanomami também morreu em Surucucu com sintomas de desnutrição grave. Ele era da comunidade de Pahayd, região do Haxiu, e havia sido resgatado para ser levado à Boa Vista, mas devido ao mau tempo não foi possível transferi-lo.

Somente em 2022, 99 crianças indígenas morreram no território, segundo o governo federal. Nos últimos quatro anos, foram 570 mortes de crianças pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome.

Desde o dia 20 de janeiro, a região está em emergência de saúde pública devido ao cenário de desassistência. Desde então, o governo Federal atua para frear a crise com envio de profissionais de saúde, cestas básicas e desintrusão de garimpeiros do território.

A invasão do garimpo predatório, além de impactar no aumento de doenças no território, causa violência, conflitos armados e devasta o meio ambiente – com o aumento do desmatamento, poluição de rios devido ao uso do mercúrio, e prejuízos para a caça e a pesca, impactando nos recursos naturais essenciais à sobrevivência dos indígenas na floresta.

Vittorio Rienzo