Bebedouro, SP, tem enxurradas, motoristas ilhados e supermercado alagado durante temporal; VÍDEO

Água arrastou motos e também invadiu rodoviária. Foram 108 milímetros em 40 minutos de temporal. Chuva alaga ruas e deixa motoristas ilhados em Bebedouro, SP

Um temporal causou alagamentos e fortes enxurradas em diferentes pontos de Bebedouro (SP) na tarde desta sexta-feira (10). Há registros de veículos arrastados, alagamento dentro de um supermercado e da rodoviária do município, além de motoristas ilhados (veja vídeo acima).

Não havia confirmação de feridos e desabrigados até a última atualização desta notícia.

Segundo informações da Defesa Civil, foram registrados 108 milímetros de uma chuva que durou cerca de 40 minutos.

Chuva em Bebedouro (SP) causou diversos transtornos nesta sexta-feira (10)

Entre os locais atingidos estão a Avenida Raul Furquim, em frente ao Hospital Municipal Julia Pinto Caldeira, e a Avenida Santos Dumont, no Jardim Aeroporto, completamente alagada e com carros parados.

No Jardim das Laranjeiras, um motociclista tentou atravessar a enxurrada e quase foi levado com a moto.

Uma unidade do supermercado Tonin, na Rua Barretos, no Jardim Talarico, foi invadida pela água da chuva. Em nota, a empresa informou que não retomará o funcionamento nesta sexta-feira para a limpeza. “Todas as medidas estão sendo tomadas para que seja possível a abertura normal no sábado.”

Também houve fortes enxurradas na Avenida Major Eduardo da Silva Pereira, Avenida dos Antunes e na Avenida Quito Stamato, onde um motorista abandonou o carro em um trecho tomado pela água, como mostram vídeos enviados por moradores.

