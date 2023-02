Bebês de hospital de SC participam de ensaio de carnaval com direito a fantasias; FOTOS

Ação foi feita por voluntárias em Blumenau, no Vale do Itajaí. Filho de fotógrafa participou de ensaio de Natal no hospital e ela quis retribuir emoção. Ensaio carnavalesco de pacientes bebês de hospital de Blumenau

Bebês internados no Hospital Santo Antônio de Blumenau, no Vale do Itajaí, participaram de um ensaio fotográfico carnavalesco, com direito a fantasias. A iniciativa foi feita por mãe e filha voluntárias, que confeccionaram, doaram as roupinhas e fizeram as fotos.

A fotógrafa, Thayná Hoffmann, conta que “foi uma experiência superespecial” e que o próprio ensaio com o filho dela, em 2017, inspirou a ação voluntária (conheça abaixo mais sobre a inspiração por trás das fotos).

Participaram do ensaio bebês pacientes da clínica pediátrica, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais (UCIN). As fotos foram divulgadas pelo hospital na sexta-feira (17).

As voluntárias são a fotógrafa e a mãe dela, que confeccionou as fantasias para os bebês. Para o hospital, o ensaio foi importante para marcar a data comemorativa para os pequenos pacientes, as famílias e os profissionais da saúde.

Fotos do próprio filho no hospital foram inspiração para fotógrafa

Thayná conta que fotos do próprio filho Anthony, que atualmente tem 5 anos, foram a inspiração para que ela fizesse o ensaio.

“O meu filho ficou internado uma semana na UCIN no Hospital Santo Antônio. Na época, era final do ano, teve o Natal e a gente estava bem apreensivo de ter que passar o Natal lá. Acabou que ele ganhou alta um dia antes do Natal”.

Durante o período em que a família esteve no hospital, um fotógrafo fez um ensaio natalino, que marcou Thayná.

Bebê de tiara em ensaio carnavalesco de hospital de Blumenau

Thayná Hoffmann/Divulgação

“É o único registro que eu tenho dele [filho] nos primeiros meses porque eu acabei não conseguindo fazer as fotinhos de newborn. Como ele era muito novinho, o médico pediu para ele não ter contato com ninguém nas primeiras semanas. Então a primeira fotinha dele realmente foi lá no hospital”, relata.

Como forma de gratidão, ela fez as fotos do ensaio carnavalesco.

“O mais legal foi ver as mães emocionadas comigo fotografando”, resume.

