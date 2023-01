Bebês ‘Maiara e Maraisa’ recebem alta após 13 dias internadas em SC e chamam atenção de sertaneja na web

Nome das gêmeas de Blumenau foi uma homenagem às cantoras sertanejas. No Instagram, Maraisa comentou: “Que Deus abençoe infinitamente essas princesas”. Pai das meninas é fã de Maiara e Maraisa e escolheu o nome das gêmeas

Larissa Machado/ Divulgação

O nascimento das bebês gêmeas Maiara e Maraisa, que deixaram o hospital em Blumenau, no Vale do Itajaí, após 13 dias de internação, chamou a atenção de uma das integrantes da dupla ‘original’ (veja abaixo). O nome das meninas foi uma homenagem às cantoras sertanejas.

Em uma publicação feita pelo hospital no Instagram, Maraisa comentou: “Que Deus abençoe infinitamente essas princesas”.

Sertaneja Maraisa comentou publicação do hospital

Redes sociais/ Reprodução

As crianças deixaram a unidade na quinta-feira (26), após quase duas semanas internadas na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais do Hospital Santo Antônio. Na manhã deste domingo (29), a postagem tinha mais de 2.300 curtidas.

De acordo com a equipe do hospital, o pai das meninas é fã da dupla e registrou as filhas com o nome das duas como uma homenagem. A escolha partiu de um acordo com a mãe da criança, que já tinha decidido o nome dos filhos mais velhos do casal.

“Até me perguntaram se eu sabia que ele colocou o nome da dupla nas gêmeas e eu confirmei. Ele gosta muito das cantoras e achou que ficaria legal colocar o mesmo nome nelas (nas filhas)”, afirma a mulher.

“As gêmeas puderam ir para casa hoje, escutar música sertaneja com os pais, fãs da dupla que inspirou o nome das nossas pacientes”, escreveu a unidade na publicação.

Gêmeas nasceram no início do mês em Blumenau

Larissa Machado/ Divulgação

