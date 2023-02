Bebês participam de ‘bloquinho de carnaval’ com fantasias em hospital de SC; FOTOS

Ensaio fotográfico ocorreu em Blumenau. Participaram pacientes da UTI Neonatal e Pediátrica, e Unidade Materno-Infantil. Bebê vestido de Mickey durante ensaio carnavalesco de hospital em Blumenau

Hospital Santa Catarina de Blumenau/Divulgação

Bebês pacientes do Hospital Santa Catarina de Blumenau, no Vale do Itajaí, participaram do “Bloquinho dos Pequenos Guerreiros” na segunda-feira (20). As crianças foram vestidas com fantasias em um ensaio fotográfico carnavalesco.

Participaram da iniciativa os bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e Pediátrica, além da Unidade Materno-Infantil.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Entre as fantasias, havia pacientes vestidos de mágico, Mickey Mouse e duende. O pediatra e neonatologista Aldo Guilherme Pretti Gesser afirmou que estudos mostram que esse tipo de ação consegue impactar positivamente a vida das pessoas.

“Gostamos de comemorar e vemos na prática o quanto isso faz bem para a família e para recuperação do paciente. É fantástico”, disse o médico.

Bebês pacientes de hospital de SC participam de ensaio de carnaval

Priscila da Silva é mãe de Anthony Caleb da Silva Mendes, o bebê vestido de Mickey. Ele completou 2 meses de vida na segunda.

FOTOS: Bebês de hospital participam de ensaio de carnaval com direito a fantasias

Saiba os blocos que vão animar a terça-feira de carnaval em Florianópolis

Veja previsão do tempo para o carnaval em SC

Para a mãe, momentos como esse ajudam a amenizar a angústia. “Estar aqui não é fácil e dias como esses trazem um conforto para o coração. Eu e o meu esposo estamos nos revezando. Eu passo o dia todo aqui e o meu esposo fica à noite, enquanto aproveito para descansar”, afirmou.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Mata