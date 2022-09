Beef Pie, la torta di pasta sfoglia più buona che c’è, tanto amata da Harry Potter. Si prepara in 10 minuti per una cena golosa

Se volte organizzare una serata a tema Harry Potter non può mancare la Beef Pie, ovvero una torta con pasta sfoglia e carne macinata facilissima da preparare ma davvero super golosa. Questo tortino, è stato preparato più volte nel film durante le scene ai tre manici di scopa e insieme alla Burroobirra e alla zuppa di patate e porri è un piatto principale di tutta la saga, che potute gustare anche ai tre manici di scopa, nel parco a tema Harry Potter. Vediamo quindi come si prepara la Beef pie.

Beef Pie, Ingredienti:

2 fogli di pasta sfoglia, (potete utilizzare anche quella preconfezionata)

30 gr burro

1 cipolla media

800 gr trita di manzo scelta

2 cucchiai farina

125 gr passata di pomodoro

1 cucchiaino concentrato di pomodoro

2 cucchiani di salsa Worchester

200 ml brodo di carne (si può fare col dado per velocizzare la preparazione)

Procedimento:

Iniziamo a preparare la nostra Beef Pie cominciando a preparare tutti gli ingredienti. Quindi prendete la cipolla sbucciatela e sciacquatela sotto acqua corrente ( servirà a non farvi bruciare gli occhi quando viene tagliata) quindi tritatela bene a pezzettini sottili e fatela rosolare in una padella in cui avrete fatto sciogliere sul fuoco i 30 grammi di burro. Aggiungete alla cipolla anche la carne tritata e fate cuocere tutto fino a che la carne non diventa scura.

Fatto ciò versate nella padella, a pioggia, la farina e lasciate in cottura ancora per un minuto. In una pentola a parte portate a bollore 200 ml di brodo ( potete farlo di carne o col dado). Nella padella aggiungete il concentrato di pomodoro e la salsa Worchester, mescolate tutto e versate anche il brodo. Portate nuovamente ad ebolizione continute la cottura a fiamma bassa per altri 8 minuti, mescolando continuamente fino a che il brodo non si sarà del tutto assorbito.

Quindi spegnete il fuoco e fate raffreddare. A questo punto prendete una tortiera imburrata e infarinata, quindi stendete sopra uno strato di pasta foglia e fate dei buchetti con una forchetta. Quindi adagiate il composto di carne tritata sopra la pasta sfoglia. Prendete un altro strato di pasta sfoglia e stendetelo sopra chiudendo il pasticcio di carne per tutti e quattro i lati.

Fate dei piccoli forellini sempre con la forchetta anche sopra la torta per far fuoriuscire i vapori. Preriscaldate il forno a 200 gradi e una volta caldo infornate per 20 minuti. La nostra Beef Pie è pronta. Sfornatela e aspettate che si intiepidisca prima di servirla. Per una versione ancora più golosa è possibile aggiungere alla carne ormai tiepida anche la ricotta e il fior di latte tagliato a pezzetti prima di infornare. Avremo una versione più ricca e filante rispetto all’originale. Leggi altre golose RICETTE CON LA PASTA SFOGLIA

