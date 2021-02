“Belen aspetta una bambina, e la chiamerà così” Lo scoop di Adriana Volpe: “Ora non mi parlerà più”. Il nome spiazza tutti, ma cos’è?

Dalla puntata di Ogni Mattina in onda oggi, 1 febbraio 2021, la trasmissione condotta da Adriana Volpe, arriva quello che potrebbe essere davvero uno scoop clamoroso. A detta di Santo Pirrotta, giornalista di cronaca rosa, Belen Rodriguez sarebbe al quarto mese di gravidanza. Non solo, avrebbe già scoperto il sesso del bebè in arrivo. Il giornalista, nel salotto di Adriana Volpe, ha spiegato che Belen sarebbe in attesa di una bambina.

Che Belen Rodriguez fosse incinta, non è cosa sconosciuta al pubblico. Pensate che nelle ultime ore, dopo una foto con un bicchiere per un brindisi, è esplosa una vera e propria baraonda sui social. Tutti convinti che Belen abbia bevuto in gravidanza ( senza sapere sia se davvero la show girl è in dolce attesa ma soprattutto se in quel bicchiere ci fosse qualcosa di analcolico) si sono scagliati contro l’ex moglie di De Martino che al momento, non conferma nè smentisce.

Ma secondo il giornalista che è stato ospite oggi del programma di Tv8, Belen sarebbe al quarto mese di gravidanza. Avrebbe avuto settimane molto difficili ( non a caso l’abbiamo vista sui social con il bracciale anti nausea, pare infatti sia stata davvero male) ma ora starebbe meglio. Pirrotta tra l’altro, nella sua rubrica Un santo in Paradiso avrebbe anche rivelato che Belen aspetta una femminuccia e che avrebbe anche scelto il nome.

Belen Rodriguez al quarto mese di gravidanza. scelto il nome della bambina

Dopo la fine della sua storia d’amore con Stefano de Martino, Belen non ha rilasciato molte interviste e non ha mai parlato in tv di quello che è successo tra lei e il ballerino. Ha però iniziato una dolcissima storia d’amore con Antonino Spinalbanese, da agosto i due sono inseparabili. Un amore così travolgente che ha portato la show girl a desiderare di avere un secondo figlio. Le dediche d’amore sui social non mancano: dalle canzoni ai video delle coccole a quei ti amo detti davvero in tutte le lingue del mondo! I due con la loro storia d’amore fanno sognare!

Ma tornando alla gravidanza…Belen in passato aveva detto che se avesse avuto una figlia femmina le sarebbe piaciuto il nome Tabita. “Sono sicuro che adesso non mi parlerà più Belen” ha detto il giornalista nel programma di Tv8. La Volpe ribadisce che di interviste ufficiali non ce ne sono ma che le foto scattate dalle riviste di gossip in questi giorni, mostrano le forme che sembrano davvero essere quelle di una donna in dolce attesa. E voi cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

