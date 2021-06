belen,-confessioni-su-parto-e-assenza-dai-social:-le-scelte-della-modella

Rilassata, serena, ma anche trepidante di accogliere Luna Marie, la figlia che porta in grembo. Per Belen Rodriguez il parto si avvicina (è previsto per metà luglio circa). A confermarlo ‘plasticamente’ c’è il pancione che ormai è un “cocomero”, per usare una definizione che lei stessa ha cognato. Al suo fianco, come un’ombra, c’è Antonino Spinalbese, il giovane hair Stylist di undici anni più giovane di lei che ha saputo ridarle il sorriso dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. L’estate scorsa l’incontro: il feeling è subito scattato, l’intesa non ha avuto bisogno di tempo per essere trovata. Anzi la scintilla è immediatamente divenuta fuoco ardente. Fiamme di passione, che hanno portato rapidamente la coppia alla dolce attesa. Non solo: la Rodriguez si è anche riscoperta più gelosa del suo privato, diventando meno incline a raccontarsi e a svelare i lati più reconditi di sé.

“Vi volevo lasciare un saluto, visto che sono un po’ assente. Non so, ma questa gravidanza mi ha preso così”, ha confessato di recente la modella argentina ai suoi numerosissimi fan di Instagram. “Mi voglio tenere un po’ di cosine per me – ha aggiunto . Mi sento più serena così, mi sembra di custodire la mia esperienza e questo mi fa sentire bene. Non è che io sia diventata antipatica. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo”.

“Manca poco, io sto bene, sono solo un po’ stanca, perché sto arrivando alla fine di questo lungo viaggio. Ormai manca meno di un mese. Non vedo l’ora di vedere la mia Lunita e condividerla con voi”, ha concluso la sudamericana. Insomma, chi si era preoccupato di vederla meno attiva sui social non deve temere nulla. ‘Belu’ sta bene, coccolata da Antonino e dai suoi familiari a cui è notoriamente legatissima. D’altra parte il ‘Clan Rodriguez’ ha dimostrato più volte negli anni di essere granitico, nella ‘buona e nella cattiva sorte’. Papà Gustavo, mamma Veronica, i fratelli Jeremias e Cecilia sono sempre lì, a vegliare sulla ‘loro’ amata Belen.

Belen e Stefano De Martino: il dopo matrimonio dell’ex coppia

Se l’argentina dopo la fine del matrimonio ha subito trovato stimoli sentimentali per imbastire una love story serissima (tanto che è appunto giunta anche la dolce attesa di Luna Marie), non si può dire la stessa cosa di De Martino. Tantissime le voci gossippare sul conduttore campano. In questi mesi l’ex allievo di Amici si è visto affibbiare un flirt dietro l’altro (senza mai una conferma del diretto interessato). Quel che è certo è che lui si dichiara single per il momento. Nessun grande amore all’orizzonte.