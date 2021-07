Belen, cosa succede? Luna Marì non nascerà a Milano, decisione a sorpresa

Per Belen Rodriguez, l’attesa è quasi finita. La showgirl argentina darà alla luce la sua secondogenita Luna Marì tra pochi giorni.

Fonte immagine Instagram

La scomparsa della 36enne dai social nell’ultimo periodo è stata voluta, la futura mamma bis vuole godersi questi ultimi giorni prima del parto in tutta tranquillità. Al suo fianco, oltre alla famiglia d’origine, ci sono Antonino Spinalbese, attuale compagno della Rodriguez e futuro papà di Luna Marì, e Santiago, il primogenito di Belen avuto con il suo ex marito Stefano De Martino.

Il countdown è iniziato ma ci sono ancora delle rivelazioni sensazionali. Belen e Antonino hanno scelto una città diversa da Milano, dove entrambi risiedono, per dare alla luce la piccola Luna Marì. I due infatti hanno optato per la città di Padova.

L’idea della coppia è di trascorrere le prime settimane sull‘isola di Albarella, in provincia di Rovigo, in una villa con piscina immersa nel verde che avrebbe conquistato il cuore della showgirl. La stessa villa che negli scorsi mesi la 36enne aveva mostrato sui suoi profili social definendola come un vero e proprio paradiso terrestre.

Secondo varie fonti, martedì 6 luglio Belen si è recata al reparto di ginecologia e ostetricia dell’Azienda ospedaliera di Padova per effettuare dei controlli di routine, probabilmente gli ultimi, con la dottoressa che l’ha seguita durante tutti i mesi di gravidanza.

Fonte immagine Instagram

Belen diventerà mamma per la seconda volta dopo 8 anni, età del suo primogenito Santiago. Il fratello maggiore ha accolto già la futura sorellina senza alcuna riserva. La stessa Belen aveva affermato che il nome per la bambina era stato scelto da Santiago, che aveva optato per Luna.

Ad arricchirlo è stata poi la Rodriguez che ha aggiunto il secondo nome Marì, perché le dava un’aria più poetica. Anche Antonino Albanese ha assecondato le scelte di mamma Belen e Santiago, il giovane 26enne si prepara a diventare per la prima volta padre.

LEGGI ANCHE -> Stefania Orlando segue le orme di Maria De Filippi: che bella sorpresa

LEGGI ANCHE -> Bomba Elisabetta Gregoraci ha l’amante: è proprio lui! I fan non la perdonano

Il loro amore ha smentito nel corso del tempo tutti i pettegolezzi in merito alla relazione di coppia. Molti ritenevano che Belen fosse troppo grande per intraprendere una storia d’amore seria con Antonino, di dieci anni più piccolo.