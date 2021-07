belen-e-antonino-spinalbese,-ecco-la-foto-della-figlia!-le-reazioni-dei-fans

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese genitori: gli auguri per la nascita di Luna Marì

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono diventati genitori. A dare la lieta notizia sono loro stessi attraverso i propri profili social. Da giorni si attendeva la notizia della nascita di Luna Marì, che ha scelto di venire al mondo proprio dopo la conquista da parte dell’Italia del titolo di Campione d’Europa. Alcune ore fa Belen Rodriguez ha pubblicato un post in cui ha scelto di condividere con i suoi followers le prime immagini della sua bambina. Scatti molto teneri, che non hanno mancato di attrarre migliaia di commenti di auguri per la coppia di neogenitori. Tra questi, molti volti noti dello spettacolo hanno deciso di congratularsi, come Caterina Balivo, Mara Venier, Simona Ventura, Valeria Marini, Paola Barale, Antonella Clerici e tanti altri ancora.

Belen Rodriguez mamma per la seconda volta: “Siamo di una felicità indescrivibile”

Belen Rodriguez ha scelto di mostrare al mondo la sua Luna Marì, una bambina tanto desiderata, che ha realizzato il sogno della showgirl argentina di diventare mamma per la seconda volta, e di una femminuccia. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono al settimo cielo per la gioia di accogliere il nuovo membro della famiglia, al punto che la stessa showgirl argentina ha voluto sottolineare: “Siamo di una felicità indescrivibile”.

Belen Rodriguez presenta Luna Marì e svela i dettagli del parto

Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta. La sorella di Cecilia Rodriguez mostra un breve video in cui sfiora dolcemente la sua Luna Marì, e dopo averla presentata al mondo, la showgirl ha scelto di condividere con i suoi fans anche alcuni dettagli che riguardano strettamente la nascita della bambina. Belen Rodriguez infatti rivela che Luna Marì è nata a mezzanotte e 47 minuti del 12 luglio, con un peso di 2,9 kg e che il parto è stato naturale.

