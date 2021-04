Belen e Stefano, la storia infinita. “Lei voleva un rapporto a tre”. La confessione choc dopo la fine della storia d’amore. Fan sconvolti. “Ecco la verità”

Torniamo a parlare della soap opera che riguarda Belen e l’ex marito Stafano de Martino. Ancora oggi che i due ormai sono definitivamente separati e che la show girl è prossima alle nozze con il suo Antonino ( con cui avrà presto una bambina), in molti si chiedono ancora come mai sia finita tra i due. Si è parlato a lungo di un tradimento di Stefano, con la collega Alessia Marcuzzi, tradimento scoperto da belen grazie all’ipad di Santiago.

Ma come sono andate veramente le cose? Il settimanale Oggi ha riportato nuovi dettagli sulla vicenda attribuendo invece a De Martino la decisione di lasciare ( di nuovo) la ex moglie. Il motivo? abbastanza comune invero. Nessun tradimento quindi ma semplicemente la causa che fa scoppiare tutte le coppie “La suocera”. Vediamo quindi come andate davvero le cose.

“E’ stato Stefano a lasciare Belen, ecco perché”

Secondo quando riportato dal sito Oggi, sarebbe stato Stefano De Martino a lasciare Belen Rodriguez, dettaglio in parte lasciato trapelare dalla stessa showgirl che nel famoso video Instagram in cui confermava il momento delicato con Stefano, aveva detto: “Non me lo aspettavo e non me ne assumo la responsabilità, perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre”.

Fonti vicine a Stefano hanno riferito al magazine che una delle cause della fina sarebbe nell’attitudine del ballerino a “sfarfallare”, a concedersi avventure, tendenza che avrebbe alimentato la smania di controllo eccessiva di Belen e dunque un pressing tale da aver indotto in De Martino insofferenza e senso di oppressione. Lo stesso controllo, inoltre, si estenderebbe anche alla gestione della casa, delle spese, dell’educazione di Santiago (lei vuole tirarlo su alla tedesca, con molto polso e tanti paletti; lui è più elastico, napoletano).

Si legge ancora sul sito che aggiunge elementi alla presunta “guerriglia tra le famiglie di origine: quella di Belén è onnipresente, specie da quando vive nello stesso palazzo della coppia; i De Martino sono stati invece esiliati”. “Mentre il ‘clan’ di Belen può circolare liberamente e senza preavviso a casa dei De Martinez, per vedere Santiago la mamma e la sorella di Stefano avrebbero bisogno del beneplacito della showgirl”, si racconta ancora nel nuovo capitolo di una soap che ormai sembra giunta alla conclusione. Insomma Belen voleva un rapporto a tre con la mamma costantemente in casa, mentre Stefano avrebbe preferito più privacy e maggior considerazione verso la sua di famiglia. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Belen e Stefano, la storia infinita. “Lei voleva un rapporto a tre”. La confessione choc dopo la fine della storia d’amore. Fan sconvolti. “Ecco la verità” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.