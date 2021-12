belen-fa-i-regali-e-spunta-il-nome-di-stefano-de-martino,-il-web-si-scatena

Ogni giorno che passa Belen Rodriguez diventa sempre più protagonista del gossip. La nota showgirl argentina si trova spesso al centro dell’attenzione mediatica oltre che per questioni lavorative anche per via della sua travagliata vita sentimentale. E proprio nelle ultime ore si è tornati a parlare del suo ex marito Stefano De Martino e di una speciale frase che il ballerino le aveva dedicato tempo fa. Ma di che frase stiamo nello specifico parlando? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Belen Rodriguez invia alcuni capi della nuova linea Hinnominate a Elisabetta Franchi

Belen Rodriguez ha deciso di inviare alcune scatole contenenti alcuni capi della sua nuova linea di abbigliamento, ovvero la linea Hinnominate, alla celebre e amatissima stilista Elisabetta Franchi. E’ stata proprio quest’ultima, ovviamente senza farlo apposta, a far notare a tutti i suoi followers un particolare che ha fatto molto riflettere e sul quale si sta tanto discutendo. Nello specifico la stilista ha voluto condividere con i suoi followers il dono ricevuto da parte della showgirl argentina e si è molto concentrata nel riprendere il pacco che conteneva i vestiti e il dettaglio non è passato assolutamente inosservato. Nella scatola in questione infatti è stampata una benedizione irlandese molto nota e che sarebbe collegata ad un ex molto importante per la Rodriguez ovvero l’ex marito Stefano De Martino.

La benedizione irlandese sulle scatole della nuova collezione Hinnominate

Quella presente sulle scatole al cui interno sono contenuti alcuni capi della nuova linea di abbigliamento della Rodriguez non è una semplice frase ma qualcosa di più. Si tratta di una benedizione irlandese attribuita di preciso a San Patrizio che Stefano De Martino molti anni fa si è fatto tatuare sulla coscia destra come segno d’amore per la bella Belen.

Le parole contenute nella frase di cui si sta tanto parlando

La benedizione irlandese di cui stiamo parlando recita tali parole “Possa la strada alzarsi per venirti incontro, possa il vento essere sempre alle tue spalle, possa il sole splendere caldo sul tuo viso, e la pioggia cadere leggera sui tuoi campi. E finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio proteggerti nel palmo della sua mano”. Quello che in tanti adesso si stanno domandando è se la scelta di utilizzare tale frase sia stata del tutto casuale oppure no. Al momento la nota showgirl non sembrerebbe essersi ancora espressa sulla questione per cui non ci rimane che attendere.