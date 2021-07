belen-festeggia-l’argentina-e-svela:-“addormentata-causa-ormoni”

Piccolo problema poco prima della partita Argentina-Brasile per la showgirl e volto di Tu Si Que Vales: il racconto

Dopo ventotto anni l’Argentina ha vinto la Copa America. La squadra, allenata da Scaloni, ha trionfato contro il Brasile con un risultato di 1-0 al Maracanà, grazie al goal di Di Maria su assist di Rodrigo De Paul. Un successo atteso dal Paese che è riuscito ad alzare di nuovo la testa dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona. Belen Rodriguez ha festeggiato la squadra dell’Argentina con un po’ di ritardo. L’ex moglie di Stefano De Martino, oggi compagna di Antonino Spinalbese e pronta al parto imminente della loro figlia Luna Marì, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram per unirsi ai festeggiamenti della nazionale che le ha dato i natali. Nel post la showgirl ha fatto una confessione, raccontando ciò che le è successo prima del fischio di inizio del match:

“Devo dire che mi sono addormentata prima della partita a causa degli ormoni della gravidanza, ma io vi amo. Siete il mio orgoglio!”

A giorni Belen Rodriguez darà alla luce la sua seconda figlia. Manca sempre meno, infatti, all’attesa nascita della piccola. Il volto di Tu Si Que Vales è sempre più assente sui suoi social. Proprio lei aveva spiegato di voler vivere la sua gravidanza in maniera intima e privata. Stando alle ultime indiscrezioni, Belen avrebbe deciso di partorire a Padova in una clinica privata.

Qualche giorno fa si sarebbe recata nel reparto di ginecologia e ostetricia per gli ultimi controlli e l’intenzione sarebbe, quindi, di partorire nella città di Sant’Antonio. Sembra ormai certo che Luna Marì nascerà sotto il segno del cancro. I fan di Belen e Antonino Spinalbese, che dovrebbe partecipare come concorrente a un programma, sono con il fiato sospeso e non vedono l’ora di leggere l’annuncio della nascita.

Belen cambia il nome alla figlia prima del parto a Padova: il significato di Luna Marì

La Rodriguez ha cambiato il nome alla figlia prima della sua nascita. In principio doveva chiamarsi Luna Marie, adesso è stata apportata una modifica togliendo la “e” finale nel secondo nome. “Luce riflessa” è il significato di come si chiamerà la sorella di Santiago. Mari è di origine ebraica ed è la variante di Maria che in latino significa goccia di mare.