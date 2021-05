Belen, frecciata da Michele Morrone: “Prototipo donna più altolocata di lei”

Lo scorso anno il gossip su Belen Rodriguez e Michele Morrone ha fatto tanto rumore. L’argentina, prima di lui, aveva usato Gianmarco Antinolfi per fare ingelosire Stefano De Martino dopo l’ultima e definitiva separazione. Con l’attore, la showgirl si era lanciata in messaggi in codice sui social, ma la storia non sarebbe mai decollata, semmai flirt ci sia stato tra loro. I rumors su una loro presunta conoscenza sono andati avanti diverse settimane, ma a poco a poco le voci si sono placate con l’arrivo di Antonino Spinalbese. Ora le voci su Belen Rodriguez e Michele Morrone si stanno facendo sempre più insistenti e non per quanto riguarda un gossip, ma per altro.

Durante una diretta sul suo profilo Instagram, l’attore ha risposto a un utente che gli suggeriva di fidanzarsi con l’ex moglie di De Martino. La sua risposta ha fatto scoppiare una polemica poiché si è lasciato andare ad una vera e propria frecciatina nei confronti dell’annunciatrice di concorrenti a Tu Si Que Vales:

“C’è chi mi consiglia di fidanzarmi con Belen. Allora caro Alana. Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due tette e un cu**. Però magari, chi lo sa”

I sostenitori della Rodriguez sono rimasti davvero male per questa definizione sulla loro beniamina protestando sul fatto che Michele Morrone avrebbe ridotto Belen a un bel corpo e basta. Per il momento nessuno dei due diretti interessati è intervenuto per chiarire tutto questo.

Belen all’ottavo mese di gravidanza: il trendy look premaman conquista i social

Intanto Belen incinta continua a mostrarsi con il suo pancione che sta crescendo a vista d’occhio. Piuttosto che mascherarlo, l’argentina si è mostrata sui social non un nuovo trendy look premaman con indosso un abito verde aderente. A breve entrerà nell’ottavo mese di gravidanza ed è per questo che le sue forme appaiono decisamente modificate anche se non ha messo su molti chili.

Inoltre è felice di condividere con i follower i movimenti di Luna nel suo ventre e non perde mai occasione per immortalarli. Tra poco più di un mese Belen diventa mamma: sarà un’estate particolarmente calda e stressante tra pannolini e pappate, le temperature di certo non aiuteranno.